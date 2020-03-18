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憂肺炎疫情 李凈瑜：盼聽到李明哲一句「我還活著」

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
攝影／記者陳熙文
攝影／記者陳熙文

新冠肺炎疫情持續延燒，李明哲妻子李凈瑜今舉行記者會表示，希望中國政府能在疫情蔓延期間，開放親情電話，向家人報平安。李凈瑜表示，她要求的不多，希望中國政府施捨，讓她聽到李明哲親口說，他還活著。

台灣NGO工作者李明哲於2017年3月19日遭中國政府關押在湖南省赤山監獄，即將滿3年。而新冠肺炎疫情持續擴大，日前更傳出中國有部分監獄發生群聚感染的情況，讓李凈瑜及家人都非常擔心。

李今舉行記者會表示，她不斷透過台灣政府向中國傳遞家人的恐慌，並在日前由陸委會幫忙轉交正式的申請書，希望能獲得中國政府開放親情電話予李明哲，向其妻與家人報平安。

她在申請書中表示，「李明哲在獄中服刑3年以來，依規定申請親情電話，種種因素至今未能完成。獄方基於防疫，暫停所有受刑人的會面，是此非常時期的非常手段，能夠理解赤山監獄為避免獄中群聚感染的考量。也希望從而能夠確保每一個獄方的工作人員和受刑人的安全與健康。

在這個Covid-19瘟疫蔓延的時刻，心繫遠方所愛之人的安危是人之常情。自從2月份會面被取消以來，外子無聲無息，無隻字片語，是生是死毫無音訊，我心無比焦慮，更何況年邁母親的牽腸掛肚。

懇求貴方念在此非常時期人性卑微的親情慰藉，請讓李明哲完成親情電話的申請程序，打電話回家報平安。」

李凈瑜說，她只要聽到李明哲從電話中說一句：「我還活著」，她就放心滿足了。她也表示，曾致電赤山監獄，但未能與李明哲通話，僅得到獄方表示，赤山監獄沒有發生疫情。

李明哲 李凈瑜 新冠肺炎

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