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北京驅逐美國三報社記者 「強化新聞自由敵人形象」

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圖／德國之聲
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(德國之聲中文網) 中國外交部周三(3月18日)凌晨無預警發布公告，要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代周刊》與《美國之音》等五間美國媒體的駐華分社，向中國政府申報在中國境內的所有工作人員、財務、經營及所擁有的不動產訊息。

此外中國也在聲明中要求《紐約時報》、《華爾街日報》與《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者在4天內向中國外交部的新聞司申報名單，並在10天內交還記者證。中國強調，這些記者往後將無法在中國、香港或澳門從事記者相關工作。

中國外交部也重申，他們將會斟酌華盛頓對中國記者在簽證、行政審查與採訪都方面採取的「歧視性限制措施」，對美籍記者採取對等措施。

中國在聲明中寫道：「中方上述措施完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛。中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制。」

中國警告，如果美國持續對中國媒體或記者進行對應制裁，中國將進一步反制。他們也強調，中國始終歡迎各國媒體與記者依法在中國從事採訪報導工作，但他們同時也反對假借新聞自由名義「炮制假新聞」，以及反對違反新聞職業道德的行為。北京表示：「希望外國媒體和記者為促進中國與世界的相互了解發揮積極作用。 」

美國國務卿龐培歐周二在國務院記者會上表示，這波記者驅逐明顯是因為美國之前對中國官媒做出的限制所引起的，並對中國決定進一步限縮新聞自由感到遺憾。他說：「坦白說，新聞自由對中國人民有好處，因為在全球面臨嚴峻挑戰的同時，更多公開訊息可以拯救生命。」 龐培歐並未表示美國是否會立即做出回應，但他也呼籲中國重新考慮他們的做法。

美國筆會 (PEN America) 的執行長諾索爾 (Suzanne Nossel) 向德國之聲表示，中國與美國近期展開的媒體戰不但誤導各界對於「記者」的定義，也為公共安全帶來極高的風險。她說：「華盛頓與北京應立即取消對雙方媒體與記者所實行的禁令，讓專業媒體機構能扮演報導新聞的角色。」

諾索爾認為，在新冠疫情飆升的前提下，各界很自然會將中國政府最近的行為視為北京試圖掌控與新冠疫情有關的論述。她說：「政府在新冠疫情中的角色，是提供媒體訊息，並不要干預公衛專家、科學家與記者向社會大眾分享他們所取得的訊息。」

美國奧克蘭大學新聞系助理教授蘇巧寧向德國之聲表示，中國最新的作法除了是回應美國之前對中國官媒做出的一連串限制外，也與兩國過去幾天因新冠病毒而起的爭端有關。她說：「中國決定驅逐美籍記者的作法，很有針對性。它一方面是回應美國之前的作法，但也與兩國過去幾天針對新冠疫情所衍伸出的交鋒有關。」

人權觀察的中國研究員王亞秋表示，中國政府前所未有的作法，將進一步限縮中國國內目前已面臨諸多管控的新聞自由。她說，在中國政府幾乎完全掌控國內媒體的前提下，外國媒體在中國扮演非常重要的角色，因為他們是外界了解中國的重要窗口。

王亞秋在聲明中表示：「目前各國的新冠疫情持續攀升，全球急需準確且實時的信息。中國政府的做法，進一步強化他們是新聞自由的敵人的形象。中國應立即停止對媒體實行制裁，讓中國與外國記者能在不受限制的前提下進行報導。」

本文章由德國之聲授權提供】

龐培歐 新冠肺炎

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