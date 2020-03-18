大陸宣布 取消紐時等三家美國媒體記者在中國境內工作

中共外交部18日零時許宣布，對美國打壓中國媒體駐美機構行為採取反制措施，要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者，即日起4天內向中國外交部新聞司申報名單，並於10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

中共外交部發布的新聞稿稱，近年來，美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報道活動無端設限，無理刁難，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓，特別是2018年12月美方要求有關中國媒體駐美機構註冊為「外國代理人」，2020年2月將5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」，隨即又對上述5家媒體駐美機構采取人數限制措施，變相大量「驅逐」中方媒體記者。

新聞稿表示，中方第一時間就美方錯誤做法向美方提出嚴正交涉，表達堅決反對和強烈譴責，並強調保留做出反應和採取措施的權利。為此，中方宣布，自即日起：

一、針對美方將5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」，中方對等要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代周刊》這5家美國媒體駐華分社向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。

二、針對美方大幅削減、實際驅逐中國媒體駐美機構員工，中方要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者從即日起4天內向外交部新聞司申報名單，並於10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

三、針對美方對中國記者在簽證、行政審查、採訪等方面採取歧視性限制措施，中方將對美國記者採取對等措施。

大陸外交部表示，中方上述措施完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛。中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制。如果美方一意孤行，錯上加錯，中方也必將采取進一步的反制措施。

新聞稿並指出，中國堅持對外開放的基本國策沒有改變，也不會改變。「我們反對的是針對中國的意識形態偏見，反對的是借所謂新聞自由炮制假新聞，反對的是違反新聞職業道德的行為。希望外國媒體和記者為促進中國與世界的相互了解發揮積極作用。」

美國國務院2月18日將5家中國媒體作為「外國使團」列管。3月2日，美國國務院再次宣布自3月13日起，對被作為「外國使團」列管的5家中國媒體中國籍員工數量採取限制措施，要求這五家新聞機構大幅削減在美國的員工數量，由目前總共160人減少到100人。

這5家中國新聞機構分別為：新華社、中國國際廣播電台、中國環球電視網，以及中國日報和人民日報。