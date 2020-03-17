京東擬股權回購 最高20億美元

新冠肺炎疫情擴散，人人自危。中國青島有位四歲男童持續發燒、咳嗽，但家長擔心帶兒子到醫院會感染新型冠狀肺炎病毒，遲遲不帶他去看醫生。直至他發40.5度高燒，父母才帶他求診，最後得知是患上普通「嚴重肺炎」，並非新冠肺炎。

2020-03-17 14:02