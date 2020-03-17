京東擬股權回購 最高20億美元
京東集團今（17）日宣布，董事會授權通過未來24個月內最高達20億美元的股權回購計畫。近期美股震盪，京東股價在近五個交易日內下跌逾11%，目前京東市值約516.44億美元，3月17日盤前，京東股價漲幅達7.6%。
澎湃新聞報導，京東表示，回購將在公開市場按照市場價格、通過私下協商交易、大宗交易和其他法律允許的方式進行，公司董事會將定期審查回購計畫，並可能調整條款及規模。公司計畫依靠現有資金來進行股權回購計畫。
京東近日公布的2019年財報顯示，京東去年淨收入人民幣5,769億元，年增24.9%，非美國通用會計準則下（Non-GAAP）淨利潤人民幣107億元，年增211%。截至2019年12月31日，京東現金及現金等價物、受限資金及短期投資共人民幣645億元（約93億美元）。
在財報中，京東預期2020年第1季業績仍年增長，淨收入較2019年同期增長至少10%以上。京東稱，此預期體現京東當前的初步預期，可能會因新冠肺炎疫情發展帶來的不確定性而發生改變。
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