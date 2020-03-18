新聞眼／陸配一刀切簡單 承擔卻太難

政府以防疫優先為由，對陸配及其子女制定禁止入境的「一刀切」政策，然而，個案實際面臨的情況複雜，有很多現實困難，並非不認同台灣。有陸配因此無法回台「奔喪」，還有陸配子女連帶受懲罰，這符合民主人權價值和比例原則嗎？衛福部長陳時中拋出「國籍承擔論」，陸配面臨的輿論壓力相當沉重，但他們的心聲和處境又有多少人知道？

中國大陸是新冠肺炎重災區，政府二月七日宣布，只放行持有居留證的陸配入境，造成申請團聚的陸配無法來台，連想回台「奔喪」都被拒於門外，防疫和人道似乎無法兼顧。

這項政策有兩大盲點。首先，無論團聚或居留身分，這些陸配都是經過兩岸認證具有合法婚姻事實，區別對待這兩類陸配的理由為何？如此區別陸配對防疫工作又有何實質幫助？

其次，一刀切政策下，只看身分別，卻完全忽視了個案面臨的實際處境。像是有陸配無法回台，只因為他是團聚而非居留身分，卻未曾考慮到他長期居住在日本且近年都未前往中國大陸。如此政策未免過於簡單粗暴。

至於「小明條款」，樣態其實很多，包括陸配的前婚姻子女，或者與台灣人所生子女但入大陸籍者，都是廣義的小明。

陸委會之前為這些小明們請命，並非沒有道理。一是小明們雖是大陸籍，仍是台灣家庭成員，台灣家庭仍有照顧他們的義務和需求，豈能置之不理。

二是造成小明現象的成因複雜，並非在大陸和台灣之間選擇其一的問題而已，需要考量的因素包括主要居住地在大陸還是台灣？對小孩在當地就學和生活的影響？將來會不會有繼承的問題？這些都會影響父母的選擇。

陸委會一名高層官員私下就說，陸委會當時為什麼會甘冒輿論之大不諱，提出「小明條款」，試圖為這些小孩回台解套，正是考慮到小明們的複雜處境，才有了「雖千萬人吾往矣」的勇氣，儘管最終並未如願。