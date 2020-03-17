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香港發全球紅色旅遊警示 台灣澳門大陸除外

聯合報 / 香港特派員李春╱即時報導
香港旅遊業議會表示，受疫情全球蔓延影響，各國陸續採取各項封關和檢疫措施，截至16日中午，已有超過4400個旅行團取消，受影響旅客人數接近14萬。圖為香港一家旅行社。（ 香港中通社）
香港旅遊業議會表示，受疫情全球蔓延影響，各國陸續採取各項封關和檢疫措施，截至16日中午，已有超過4400個旅行團取消，受影響旅客人數接近14萬。圖為香港一家旅行社。（ 香港中通社）

新冠病毒全球蔓延，香港政府宣布對全球各國發出紅色外遊警示，周四（19日）零時起，所有外地抵達香港的人士，都要接受強制檢疫或醫學監察，台灣、澳門和中國大陸除外。

香港特首林鄭月娥說，過去兩周香港新增57宗感染個案，其中50宗都是輸入個案或密切接觸者受感染，本地疫情已降至只有零星個案，如不因應外地疫情採取嚴格管控措施，會令兩個多月來的防疫工作前功盡廢，假如外地傳入個案在社區傳播，後果更是不堪設想。

林鄭月娥稱新措施獲專家顧問團支持，這次抗疫是持久戰，必須盡最大努力保護香港公營醫療系統，不能讓它崩潰，呼籲香港居民如非必要不應再外遊。

港食物及衛生局長陳肇始表示，當局正計畫擴大新冠病毒測試範圍，為高風險到港人士進行病毒測試，局方正積極安排在機場的相關流程、檢視檢測能力以及測試後的跟進行動。

香港旅遊業議會說，受新冠肺炎疫情影響，各國陸續採取各項封關和檢疫措施，截至十六日午，香港已有超過4400個旅行團取消，受影響旅客人數接近14萬。現正與所有組辦外遊團的旅行社，與港府緊密聯繫，全力協助仍然身處外地的旅行團旅客早日返回香港。

身為醫生的香港立法會議員郭家麒說，有關措施來得遲亦不足夠，因為歐洲多國已出現極大爆發，香港應暫停來自伊朗及歐洲申根國家等具風險地區的非香港居民入境。

澳門當局已經宣布，自周二（17日）午夜開始，禁止所有外國人入境，不包括中國大陸、香港和台灣居民，持證的外地僱員不受限制。

新冠肺炎 COVID-19

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