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川普稱「中國病毒」 中共外交部：堅決反對汙名化
針對美國總統川普在推特上將新冠病毒稱為「中國病毒」，中共外交部發言人耿爽17日說，美國一些政客把新冠病毒和中國相聯繫，這是對中國搞汙名化，中方對此強烈憤慨、堅決反對。
據每日經濟新聞微博，耿爽在例行記者會上說，世界衛生組織和國際社會明確反對將病毒同特定的國家和地區相聯繫，反對搞汙名化。中方敦促美方立即糾正錯誤，立即停止對中國的無端指責。當前，新冠肺炎疫情在全球多點暴發、擴散、蔓延，當務之急是國際社會齊心開展抗疫合作。美國應當首先做好自己的事情，同時為抗疫國際合作、維護全球公共衛生安全發揮建設性作用。
當地時間3月16日，美國總統川普將新冠病毒稱為「中國病毒」，將對航空及其他受「中國病毒」影響行業給予有力支持。
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