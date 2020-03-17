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對內維穩、對外洗白…「疫」身麻煩後 北京華麗大轉身

世界日報 / 中國新聞組╱北京17日電

儘管中國新冠肺炎疫情陰霾未散，然媒體分析，中國官方已積極運作「華麗轉身」，對內全面營造「戰勝新冠病毒」氛圍，以求「維穩」；對外，則全力進行「大外宣」，在國際上企圖將「麻煩製造者」形象扭轉成全球抗疫「領導者」角色。

德國之聲中文網報導，中國政府過去幾周不斷透過各種政令倡導，來營造社會恢復穩定的氛圍，並透過中國國家主席習近平上周視察疫情重災區武漢，將中國整體「正面能量」帶到高潮。

報導引述美國喬治亞州大學傳播系教授列普妮可娃 (Maria Repnikova) 表示，中國政府在過去數月因新冠疫情面臨前所未有的壓力後，急於透過營造勝利氛圍來重新穩固共產黨政權的合法性。同時也希望藉由這個論述在國際間建立一個「勇於承擔責任的領導者」的形象。

她說：「新冠疫情爆發初期，各國媒體與政治領袖都不斷抨擊中國政府處理疫情的方法。 所以中國政府在此時不斷營造『戰勝新冠疫情』的氛圍，可以讓他們把自身形象從『麻煩製造者』轉變成『全球抗疫領導者』。 」

列普妮可娃指出，在世衛（WHO）不斷稱讚中國抗疫成效的同時，國際媒體的焦點也逐漸從批評中國轉變成「從中國的經驗中學到一課」。

據報導，雖然國際社會對中國政府的抗疫評價仍有褒有貶，部分專家確認為中國在過去一段時間對國內進行的政令倡導卻有達到維穩的功效。

澳洲智庫「中國政策研究中心」主任姜雲表示，中國政府在目睹武漢市委書記王忠林發起的「 感恩教育」引發社會強烈反彈後，隨即在習近平出訪武漢時，改變策略，讓習近平在過程中不斷向各界表示謝意，而此新論述也成功扭轉社會對政府的評價。

另一方面，隨著疫情中心逐漸轉移至歐洲，中國官媒近來也開始積極報導中國派遣專家到義大利與其他疫情嚴重的國家，協助他們對抗疫情，並與各國專家分享中國抗疫的「成功經驗」。

列普妮可娃表示，「中國不放過任何可以塑造正面形象的機會，所以我認為他們未來會持續強打協助其他國家對抗疫情的論述。 」

另據中央社報導，兩岸政策協會秘書長王智盛指出，對中國政府來說，在國際上「洗白」很重要，但真正的目標應是利用大外宣來對內鞏固習近平的政權，「因為政治維穩才是最重要的」。

疫情 習近平 領導者 新冠肺炎

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