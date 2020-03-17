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防疫情「倒灌」 北京重啟小湯山醫院

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電
北京昨天新啟小湯山醫院，接收境外入境人士中疑似病例及輕型、普通型確診患者的治療。（人民日報微博）
北京昨天新啟小湯山醫院，接收境外入境人士中疑似病例及輕型、普通型確診患者的治療。（人民日報微博）

新冠疫情持續，為做好境外輸入人員疫情防控工作，北京市3月16日起，重新啟用北京小湯山醫院。

綜合媒體報導，曾在2003年SARS（非典）疫情時集中收治病患的北京小湯山醫院，經整修擴建後昨天再度啟用，將作為境外入京人員中需篩查人員、疑似病例及輕型、普通型確診患者的篩查和治療。

據悉，醫院主要負責對北京海關檢疫後有風險人員進行進一步醫學篩查。對確診病例或疑似病例將進行收治，對篩查後未發現異常的旅客將由目的地省份以安全方式轉運至當地，京內旅客則由各區負責接回，並實施14天集中隔離醫學觀察。

由北京市疫情防控領導小組決定重新啟用的小湯山醫院，經擴建後設有1000餘張床位。而擴建的病房設施、實驗室檢測、影像檢查、消毒防護、汙水處理、消防安全等所有設施，均已驗收合格。

同時，北京市疫情防控領導小組也從市屬醫院中選派數百名來自呼吸、感染、重症、急診、兒科、中醫、檢驗、放射、藥劑等部門的人員進駐小湯山醫院，目前已完成系統性的業務及防護培訓。

此外，小湯山醫院已與北京其他市級新冠肺炎收治定點醫院，形成遠距會診機制，促進協同醫療並分享經驗。

根據官方通報，已經出現多起入境時隱瞞健康狀況的個案。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、海關總署16日發文要求在辦理妨害國境衛生檢疫案件時，應準確理解和嚴格適用刑法、國境衛生檢疫法等有關規定，並依法懲治相關違法犯罪行為。這份意見還明確將被定罪的六類行為，其中包括不如實填報健康申明卡等方式隱瞞疫情等。根據《刑法》，此類行為最高可判監三年。

北京 疫情 海關

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