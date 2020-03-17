青島4歲童高燒40度 父母憂染新冠肺炎拒送醫

新冠肺炎疫情擴散，人人自危。中國青島有位四歲男童持續發燒、咳嗽，但家長擔心帶兒子到醫院會感染新型冠狀肺炎病毒，遲遲不帶他去看醫生。直至他發40.5度高燒，父母才帶他求診，最後得知是患上普通「嚴重肺炎」，並非新冠肺炎。

據搜狐新聞網報導，該男童多多（化名）春節期間沒有外出玩耍，所以在家亂跑亂跳的，經常玩得一身大汗。有天多多開始發燒和咳嗽，父母起初認為兒子是普通感冒，所以拿退燒藥給他服用。

當時多多的確能夠退燒，但沒多久他的體溫又開始上升，更達40.5度高燒，持續咳嗽但不帶痰。眼見多多的病徵跟新冠肺炎相似，父母雖然擔憂，但更怕帶他到醫院後會真的感染到病毒。因此選擇在家「自診」，讓孩子吃成藥治療。

然而多多高燒不退，病情愈來愈嚴重，父母才帶他到青島市的婦兒醫院求診。進行各類的檢測發現多多不是罹患新冠肺炎，但他呼吸感到非常費力，最後醫生確診孩子是患了肺炎，合併胸腔積液，已經成雙側嚴重肺炎。

醫院透過支氣管鏡檢查，發現男童多個支氣管分支有大量黃白色痰液附著，是治療成效欠佳的「罪魁禍首」。呼吸科醫療團隊則為他進行支氣管肺泡灌洗，清除分泌物。目前多多病情好轉，已康復出院。

青島市的婦兒醫院呼吸科專家指出，兒童如果發燒、咳嗽兩三天以上，要馬上去求醫，進行詳細身體檢查，千萬不要畏疾忌醫，耽誤孩子治療。