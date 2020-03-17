拼機返中 女轉機3次仍困洛城 「曲線」回國的路好難

全球疫情趨於嚴峻，不少境外華人因工作、學習或生活等原因準備選擇回中國，但航班減少，讓近期海外多地回中國的機票價格大漲，不少人採用中轉航班「曲線」回國，但即使付出高額價錢，還是有人轉機三次，最終仍困在洛杉磯。

彭博資訊報導，英國劍橋大學碩士生詹姆斯‧沈（音譯）近日毫不猶豫支付雙倍價錢購買商務艙機票飛回中國，他認為回國比待在英國安全，因為新冠肺炎疫情正在歐洲擴散。

23歲的詹姆斯‧沈表示，他支付人民幣4萬元（約5700美元）購買機票飛回中國。

英國飛中國的機票價格已在近幾日進一步上漲，或者因取消航班而一票難求。據機票比較網站Skyscanner，中國東方航空13日販售、英國飛中國的單程機票要價人民幣2萬6298元。

中國旅遊暨訂票網站去哪兒的數據顯示，到15日為止的一周，歐洲飛中國的單程經濟艙平均票價飆漲174%，從人民幣5492元大漲至1萬5021元；美國飛往中國的機票也飆升137%。

另據新京報報導，因長期在美國紐約工作，李女士需定期回國續辦簽證。今年1月初，李女士就已預訂好3月回國的機票。但隨著疫情暴發，1月底至2月初，美國的航空公司先後宣布暫停中國航線。已預訂的直飛北京航班被取消，李女士不得已以更貴的價格預訂從紐約中轉首爾再抵達北京的航班。但2月下旬，疫情在南韓也迅速蔓延，李女士在首爾中轉航班的計畫再一次被擱置。

在費盡周折後，李女士又以比第二次購票更貴的價格購買紐約-洛杉磯-溫哥華-東京-北京的多趟轉機機票。北京時間3月15日，李女士從紐約抵達洛杉磯沒多久，就獲悉洛杉磯飛溫哥華的航班被取消了。

據報導，李女士的經歷並非個例。2月下旬以來，隨著全球疫情的蔓延、告急，許多境外華人因各種原因加速回國的準備，但機票卻早已一票難求。

一位民航業內人士表示，直飛航班不好買，採用中轉航班「曲線」回國成為許多人的選擇，但隨著疫情進展態勢變化，這一方案的可供選擇性變少，回國行程變得愈發艱辛。

此外，針對網上瘋傳的「18萬一張機票」，公務機行業資深人士許女士表示，這說的是金鹿公務航空有限公司的波音787，算是特殊案例。在公務機領域，波音737算是「豪華別墅」級別的機型，波音787更是鳳毛麟角；而且，嚴格來說，公務機是不會賣座位的。目前在網上看到的截屏信息，應是受疫情影響，「大家集中都想包機，而且公務機私密安全、航線靈活」，才會出現「拼機」的現象。