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「3天沒喝水」女留學生被隔離提人權 堅持要喝這個

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電
女留學生對於隔離點中只能用熱水壺燒「自來水」來喝表示不滿。（視頻截圖）
女留學生對於隔離點中只能用熱水壺燒「自來水」來喝表示不滿。（視頻截圖）

網友爆料一名從義大利返回的留學生在被隔離期間，堅持要求喝礦泉水，特警趕到現場對其口頭警告稱，這裡不是給你來旅遊的，如果還有這種情況，將採取強制措施。

綜合媒體報導，上海浦東一處旅館隔離點近日傳出一名從義大利回國的女留學生對於隔離點中只能用熱水壺燒「自來水」來喝表示不滿，先後和工作人員及警方發生衝突，聲稱白開水內有雜質、自己「已經三天沒喝水」，指出「隔離區也要保障人權吧」，且一度想要離開房間，警方勸導無效後，警告她，「大家都這樣喝，這裡不是你家，也不是給你來旅遊的，如果還有這種情況，將採取法律措施、把你強制帶走」。

有網友說，這時回國的都是有點自私，國內成果是來之不易的，是多少醫護人員拿命換來的，是全國人民兩個月不出門換來的，你想來占便宜，不但沒有感恩之心還來找麻煩講人權，可恥。有人說，隔離區，不是你家呀，即使在你家，礦泉水也得自己買啊，賓館的礦泉水供應也是限量的，美國有的賓館根本沒有礦泉水。

但有網友緩頰說，酒店的水壺有多髒大家心裡清楚，提出要礦泉水也不是什麼多過分的要求，何況大多數隔離都是自費。有人說，要幾瓶礦泉水貌似沒啥不妥，是病人不是犯人。

特警趕到現場對其口頭警告稱，這裡不是給你來旅遊的，如果還有這種情況，將採取強制措施。（視頻截圖）
特警趕到現場對其口頭警告稱，這裡不是給你來旅遊的，如果還有這種情況，將採取強制措施。（視頻截圖）

義大利 留學生

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