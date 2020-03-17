網友籲入境者別回家、集中到武漢 媒體：這主意太餿

有網友提議把境外入境人員集中到武漢，媒體稱，這主意太餿了。

新京報報導，一微博網友日前發表長文，呼籲把境外入境人員集中到武漢，「與其回到自己的家鄉造成全家人一起隔離的危險，不如到武漢共度難關」，經媒體轉發後，引發軒然大波。

與中國形勢好轉不同，國外確診病例數量還在迅速攀升，各國莫衷一是的防控政策讓未來蒙上了不確定性的陰影。境外輸入已經成為中國新增病例的主體，截至3月15日24時，累計報告境外輸入確診病例123例。

「境外輸入」已經成為當下防疫中不可忽視的問題。對此，就有人出點子了。

比如，上面那位定位在武漢的網友就言之鑿鑿：「武漢有方艙」、「武漢不差這14天」、「為了我們大中國全盤考慮，武漢人民值得這樣做」—實在是刷新了「慨他人以慷」的新境界。

將近兩個月來，武漢經歷了怎樣的苦難，無需贅言。這場「飛來橫禍」讓多少原本幸福的家庭破碎，又砸了多少人的飯碗？武漢市民對「解封」的期待超過任何一個城市，孩子的成長需要陽光、老人的腿腳需要鍛鍊、年輕人需要重返工作崗位、學生們想要回到校園。

這時候，一句輕飄飄的「入境病例集中到武漢」，不是什麼「全國一盤棋」，而更像是在武漢的傷口上撒鹽。無論是從情感還是從現實的角度看，這樣的建議都太「差火」（缺德）。

「武漢有方艙」不是用來炫耀的資本，也不是拿來「歡迎外賓」的底氣，而是這座城市付出的血淚代價。

輿論場上的這種「輕描淡寫」甚至是「歌唱方艙」，冒犯的是武漢市民的集體情感。這種對災難的「健忘」，讓我們不得不憂心，經此一「疫」，有些人的心智又能成長多少？