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慘！2月遊客跌96% 港撥4億救市

世界日報 / 香港新聞組╱香港17日電
2月份訪港客跌96% ，旅發局擲4億救援。 中國新聞社
2月份訪港客跌96% ，旅發局擲4億救援。 中國新聞社

新冠肺炎疫情重創香港旅遊業，旅遊發展局昨日公布，上月訪港旅客僅19.9萬人次，按年急跌逾96%，其中內地旅客大跌近98%，非內地旅客也下跌超過90%，預計本月旅客量或進一步減少，旅發局將撥4億港元救市，力促旅遊業復甦。

文匯報報導，旅發局數據顯示，上月8日、政府大幅關閉入境口岸前，每日約有1、2萬旅客訪港，之後大降至3300人次，當中約80%為非內地旅客，旅發局總幹事程鼎一指出，上月訪港旅客人次只及去年高峰期的單日水平，可見旅遊及相關業界受到巨大衝擊。

報導指出，旅發局將於疫情紓緩後，撥款4億港元救市計畫，涵蓋的業界包括本地及海外旅行社、酒店、航空公司、景點、零售、餐飲和會議、展覽及獎勵旅遊等。旅發局說，本年度的巿場推廣預算加上財政預算案的額外撥款共約11.2億港元，該局會密切留意市場最新情況，有需要時會再調整資源。

據報導，救市計畫具體分三方面，首先是推動本地消費信心及氣氛，措施包括為業界提供資助，如資助零售、餐飲界別共同推行消費者推廣計畫；寬免「優質旅遊服務計畫」商戶續證費及將初次申請費減半；以及與業界合作加強推廣，刺激本地消費。

其次，夥同業界加強客源巿場推廣，包括豁免業界參與旅發局超過40個客源市場活動的費用，如展銷會、業界訪問團等，並資助相關機票及酒店開支；全數資助業界代表團到多個重點市場進行「路演」；邀請主要客源市場的業界到香港考察等。

第三，加強推動會展獎勵旅遊，吸納高增值過夜旅客，包括資助會展籌辦機構競投大型會展旅遊活動；降低中小型企業會議及獎勵旅遊活動資助計畫的申請門檻，並擴展至酒店業界；為會展獎勵旅遊團體提供免費會議套餐或餐飲套餐等。

香港 疫情

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