疫情+虧損 香港迪士尼重開未明

香港迪士尼樂園連續第五年業績虧損，新公布虧損業績仍未包括新冠肺炎疫情的影響在內，對何時能重開樂園，園方謹慎。

香港迪士尼昨天公布業績，截至去年9月底，全年1億500萬港元虧損，虧損較上年擴大近一倍。而入場人次下降4%至650萬，但日本、南韓及泰國旅客都有雙位數字增長，香港本地客占整體客源41%。全年入場旅客人均消費按年增長4%，連續10年新高。

去年雖有反送中運動，香港迪士尼說上年度首9個月表現凌厲，收入按年增長11%，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利上升兩成，淨純利增幅超過3倍，入場人次上升5%，酒店入住率增8個百分點。

香港迪士尼說，會持續擴建計畫，「奇妙夢想城堡」今年會登場，帶來全新夜間大型演出和日間表演節目，而「魔雪奇緣」全新園區亦會在稍後落成開放。

在疫情影響之下，香港迪士尼樂園1月下旬至今仍然關閉，樂園行政總裁楊善妮說，正密切觀察情況，小心考慮重新開放時間。 首要考慮客人及員工的安全，樂園已作準備包括在入口等位置放消毒搓手液，為客人量體溫，亦會控制入園人數，希望可重拾去年年中前的業務升軌。