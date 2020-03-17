路透社：中國兩會或將在4月底5月初召開

據路透社報導，中共「兩會」（全國人民代表大會、全國政協會議）將在4月底5月初召開。消息來自2名參與兩會準備工作的人士。不過，向中共國務院及中共全國人大常委會面對查證，這兩部門並未給予回覆。

報導稱，依多年來慣例，中國「兩會」都在3月3日登場。若未逢政府換屆，會期前後通常為12天至14天，至3月中結束，並依例舉行總理記者會。不過，因為新冠肺炎疫情爆發，今年兩會被延遲。

報導指出，中國若按上述規劃（4月底5月初）舉辦「兩會」，代表中共高層認為新冠肺炎疫情趨緩，「事態已經回歸正軌」。

另據北京消息人士稱，「兩會」可能於五月一日召開，因為疫情影響，今年的兩會會期可能將縮減到一周。

路透社引述參與兩會準備工作的人士坦承，4月底或5月初這個時間點並非官方最終定案，而由於外省進入北京市的人員都須先接受2周的隔離觀察，因此會議出席人數可能有所縮減。

消息指卞，外界先前預測，2020年的中共「兩會」將着重討論持續數月的香港抗爭議題，以及中共接連承受重大衝擊的經濟問題，包括近30年來最嚴重的產能衰退等。