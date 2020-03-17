人民幣中間價下調76點
人民幣兌美元中間價報7.0094，較上日報7.0018，下調76點或0.11%，創2月27日以來新低。
據香港信報財經網，今日人民幣中間價較上日下午4時30收報6.9974，跌120點；較上日晚上11時30分報6.9952，跌142點。
另外，中國人民銀行連續第21日暫停逆回購操作。
人民銀行公告稱，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作。本周仍無逆回購到期，單日既無資金投放亦無回籠。
人民銀行昨日開展1000億元(人民幣‧下同)中期借貸便利(MLF)操作，期限一年，利率未做調整，持穩在3.15厘。
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