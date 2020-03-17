人民幣中間價下調76點

原華遠集團總裁任志強據傳被中共北京市紀委留置，任志強上一次出事，是4年前因諷刺央視「央媒姓黨」而被留黨察看一年的黨紀處分。雖然也有說任此次只是被北京市紀委約談，而非留置，但不管哪種處理方式，他看來是「在劫難逃」--至少對其言論生命如此。

2020-03-16 18:24