A股開市走高 滬指重上2800點
中國大陸股市開市走高，上證指數重返2800點關口。
據香港信報財經網，上證指數開市報2796點，升7點或0.25%；現報2809點，升19點或0.72%。
深成指開市報10337點，升84點或0.83%；現報10326點，升73點或0.71%。
滬深300指數開市報3739點，升11點或0.32%；創業板指數開市報1941點，漲30點或1.59%。
各板塊普遍上漲，水泥股漲逾1%；煤炭、化工、金融、鋼鐵、有色金屬、房地產、電力、石油股靠穩；釀酒股則偏軟。
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