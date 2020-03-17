西菲塞三國向中國求援抵抗疫情

新冠肺炎疫情在全球肆虐，西班牙、菲律賓、塞爾維亞三國周日（十五日）同時向中國大陸尋求支援。塞爾維亞總統武契奇直言：「我們不能寄望於歐盟，唯一會向塞爾維亞伸出援助之手的只有中國。」中國已決定向西班牙及菲律賓捐贈物資，並考慮派出醫療專家組，首批二千個病毒檢測試劑昨天運抵馬尼拉。

據星島日報報導，大陸專家認為，中國借援外行動宣揚抗疫「成功經驗」，冀贏得國際社會的尊重。

中國疫情基本受控制，歐洲已成全球疫情中心，塞爾維亞總統武契奇周日發表電視講話，宣布國家進入緊急狀態，並將公開尋求中方醫療援助。截至當地時間十五日，該國累計確診新冠肺炎四十八宗。當地已禁止外國人入境，但武契奇強調，中國醫護人員不在禁止入境名單之內，因為「中國是目前唯一能幫助塞爾維亞的國家」。此外，塞爾維亞已經從中國購買了五百萬個口罩用於國內防疫。

西班牙外相岡薩雷斯前天致電中共外長王毅，表示該國面臨醫療物資短缺等困難，希望中共能提供醫療物資支持，並願同中方舉行兩國醫療專家視頻會議，學習中方抗疫經驗。岡薩雷斯同時說，西班牙反對將新冠病毒污名化。王毅表示，決定緊急提供一批醫療物資援助，並向西班牙供應急需的個人防護用品和醫療設備。中方也將安排兩國專家舉行視頻會，並考慮適時派出專家組。

同日，菲律賓外長洛欽也和王毅通電話，希望中方伸出援手。王毅說，菲律賓是中國的友好鄰邦，中方已決定向菲方提供檢測試劑盒及防護服等醫療物資，並積極協調派出專家組。

稍早，中國已向伊朗、伊拉克、義大利派出醫療隊，協助當地抗疫，並向南韓等捐贈醫療物資。王毅在與西班牙、菲律賓外長通話時強調，人類是命運共同體，抗擊疫情是各國的共同責任。只要有一個國家仍受到疫情威脅，各國就應齊心協力，把抗擊疫情的鬥爭堅持到底。

美國喬治亞州立大學傳播系教授列普妮可娃接受德國之聲訪問時表示，中國成功在幾個月內，把自己的形象從新冠疫情的「受害者」變成對抗疫情的「老師」與「領導者」的角色，以扭轉疫情爆發初期的負面形象。