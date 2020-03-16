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外國競向中國求援防疫 成官媒宣傳素材

中央社 / 台北16日電
義大利社群媒體發起「義大利之歌」快閃活動，羅馬居民在自宅拉起布條，上面寫著「一切都會過去，我們待在家中」。 法新社
義大利社群媒體發起「義大利之歌」快閃活動，羅馬居民在自宅拉起布條，上面寫著「一切都會過去，我們待在家中」。 法新社

新冠肺炎疫情在中國以外迅速擴散，中國援助義大利等國防疫及部份國家向中國求助的消息，成為中共官媒的宣傳素材。其中，塞爾維亞、西班牙、菲律賓15日同時向中國求助，更受到官媒重視。

央視報導，塞爾維亞總統武契奇（AleksandarVucic）15日發表電視演說，宣布塞國立即進入緊急狀態，包括禁止外國人入境、塞爾維亞人回國須接受至少14天的強制隔離、關閉所有學校和幼兒園等。

但武契奇表示，中國醫護人員不在禁止入境名單之列，因為「中國是目前唯一能幫助塞爾維亞的國家」。中國「有著大量的臨床經驗、高效的管控措施和治療技術，值得借鑑學習」，因此塞國將尋求中方提供醫療援助，目前並已向中國購買了500萬個口罩。

西班牙的新冠肺炎確診人數目前直逼8000人，在歐洲僅次義大利。根據報導，西班牙外交部長龔薩雷茲（Arancha Gonzalez）15日與中國國務委員兼外交部長王毅通電話時表示，西國面臨醫療物資短缺等困難，希望中國能提供醫療物資支持，並願與中方舉行醫療專家視訊會議，學習中方防疫經驗。

同一天，菲律賓外交部長陸辛（Teodoro LocsinJr.）也在與王毅通電話時表示，當前菲律賓正面臨醫療物資和設施短缺困難，希望中方伸出援手，並積極考慮向菲律賓派遣醫療專家。

在此之前，中國先是向世界衛生組織（WHO）捐款2000萬美元（新台幣約6.04億元），向伊朗捐款人民幣400萬元（新台幣約1725萬元），並對伊拉克、伊朗、日本等26國捐贈病毒檢測試劑盒，還向日本、韓國等國捐贈口罩、防護衣等物資。

隨後，中國還進一步派遣專家小組，分別於7日及11日前往伊拉克、義大利協助防疫，都被中國媒體大篇幅報導。其中，中國宣布將利用1個月時間，協助伊拉克政府防治新冠肺炎疫情，做好病毒檢測、治療及後續工作，同時包括提供防疫物資援助。

至於義大利，中方則以中國紅十字會名義，派遣7名專家前往協助防疫，其中5人來自四川省，同時也攜帶防疫所需物資。據央視報導，中方專家還曾在義大利舉行記者會分享中國防疫經驗。

義大利 塞爾維亞 菲律賓

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