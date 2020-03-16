人民日報批邱垂正「編造誣衊大陸謊言」 甘作美國鷹犬

陸委會副主委兼發言人邱垂正日前指中共總書記習近平赴武漢視察，是中共當局在消滅全球及其內部對疫情起源以及隱匿疫情的記憶。大陸官媒《人民日報》海外版16日刊登評論文章批評，「邱垂正在記者會上公然編造誣衊大陸的謊言」。

3月12日，邱垂正在陸委會例行記者會上指出，國際社會都已關注到習近平赴武漢的信號，中共此時正透過大外宣，向內外部宣告其防疫措施有效，疫情得到控制，經濟社會逐步恢復正常，繼而以「中國抗疫模式」來引領全球。

邱垂正表示，國際社會均認為，中共當局是在消滅全球及其內部對疫情起源以及隱匿疫情的記憶，避免對其體制改革的呼聲再起。並呼籲北京當局應該重視民意反應、政策公開、言論自由、公民社會的重要性。

《人民日報》海外版今天刊登王平的「民進黨當局抹黑大陸的執念有多深」評論文章指出，世界衛生組織（WHO）和國際社會一再肯定、讚揚中國大陸防疫經驗與努力，「怎麼到了民進黨當局這兒就完全黑白顛倒了呢？」

文章稱。此次疫情起源究竟在哪，科學界還在調查。但從台灣綠營政客放出「武漢肺炎害慘全世界」謬論以來，民進黨當局一直以此煽動「反中仇中」情緒，操作「以疫謀獨」圖謀。

文章認為，為達到這一目的，他們到處製造歧視和仇恨，包括漠視滯留湖北台人返鄉權益、抹黑台商和與大陸交流的群體、炒作參與WHO議題等。總之大陸為增進廣大台胞利益福祉做的任何好事，到民進黨當局這兒全成了壞事。

文章強調，「邱垂正發表這番謬論不是偶然的。無獨有偶，在一些美國政客試圖為自己控制疫情不力找替罪羊、給中國潑髒水之際，民進黨當局此番言論，顯然有配合呼應之意。這副挾洋自重的嘴臉，再次暴露了自己甘為鷹犬的醜態。」