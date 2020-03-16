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上海涉台學者嚴安林：國民黨「反獨能力與意願都不足」

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
上海市台灣研究會會長嚴安林。（中評社）
上海市台灣研究會會長嚴安林。（中評社）

上海國研院副院長、上海市台灣研究會會長嚴安林在《中國評論》月刊發表專文「蔡英文連任後的台海兩岸關係前景堪憂」。他認為，蔡英文連任，預示著未來4年台灣政局的演變總體上將繼續由民進黨主導，且「政權台獨化」有長期化的趨勢，國民黨雖不至於崩解，但所面臨的分化與弱化的危機不小，反獨能力與意願都不足。台海面臨的風險更加兇險。

文章稱，蔡英文的連任，不僅使目前兩岸間的僵持局面與緊張狀態難以消除，而且甚至可能會進一步惡化。2020年及未來4年台海形勢雖然總體應該可控，但出現局部惡化的可能性不小，為此，須做好應對最壞可能情況的準備。事實上，蔡連任後兩岸政治對抗的氛圍已經比較濃厚。應該說，台海面臨的風險與挑戰將比往年更加兇險，未來走向甚至可能出現超過2007-2008年的「高危期」。

他並提出幾點看法。一，蔡英文當局兩岸政治路線的進一步「強硬化」。選舉過程中，蔡英文「儼然成為能夠守望台灣、護衛民主價值的信賴人物」。蔡英文的高票連任，似乎「證明她打了一年多的反中抗中恐懼牌，確實打動了多數民心。」雖然有識之士都知曉蔡英文只是贏在仇中反中的民間情緒，而絕非贏在其兩岸政策的正確，亦非勝在其民主、法治、經濟等治理績效。台灣評論者就擔憂民進黨的大勝將會增強新政府對反中抗中策略的信心，沿用過往反中親美的對外政策。

二，蔡英文當局兩岸政策路線的進一步「台獨化」。2020年蔡英文當局兩岸政策上主要動向可能在：一是公開以「一邊一國」定位兩岸。選舉前後，蔡已不只一次地稱呼大陸為「中國」，不再是以往的中國大陸、大陸或對岸、中共，自稱台灣或「我們的國家」—「中華民國台灣」。二是以守護台灣主權為名對抗大陸、以武拒統、以武謀獨。三是以「反滲透」為名謀求「兩岸脫鉤」。《反滲透法》立法，不僅有助民進黨選舉，且嚴重管控兩岸交流。

三，國民黨制衡與反對「台獨」政策立場與能力的「空心化」。挑戰蔡失利後，黨主席吳敦義辭職，國民黨內部勢必出現新一輪圍繞黨主席職位的權力鬥爭，內鬥、分裂、分化與弱化也將是高機率的，不僅無力抗衡民進黨的台獨路線與政策，且可能失去制衡民進黨推動台獨政策的意願，因為事實上，國民黨自身也面臨著不同的路線鬥爭。

四，美國川普政府利用蔡英文當局「台獨牌的極大化」。在美國全面遏制中國大陸發展的戰略大背景下，美國的「台灣牌」是無本買賣，只會提升，不會停歇。美國力挺蔡英文連任後，可能持續地要求蔡英文在一系列問題上「選邊站隊」，包括可能進行的中美的科技戰、網路戰、金融戰等領域中選邊，包括南海問題上，美方可能要求蔡英文當局全面地配合，從而使得台灣問題存在失控的可能性。

他還說，當然，需要指出的是，未來幾年大陸自身大事特別多，如果蔡英文當局與台獨勢力由此認為這是台獨的機會，有機可乘，認為大陸無暇他顧而在「台獨」道路上越走越遠，鋌而走險，那麼「急獨」可能就是「急統」。大陸將不得已地採取非常的手段來遏制與打擊「台獨」分裂活動，以捍衛國家主權。

蔡英文 台獨 民進黨

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