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習近平在中共黨刊發文 促推進疫苗研發

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共總書記習近平在中共黨刊發文，促推進疫苗研發。新華社
中共總書記習近平在中共黨刊發文，促推進疫苗研發。新華社

今日出版的中共《求是》雜誌發表中共總書記習近平文章〈為打贏疫情防控阻擊戰提供強大科技支撐〉。文章稱，要加快藥物研發進程，堅持中西醫結合、中西藥並用，加快推廣應用已經研發和篩選的有效藥物，同時根據一線救治需要再篩選一批有效治療藥物。同時，還要推進疫苗研發和產業化鏈條有機銜接。

文章強調，人類與疾病較量的最有力武器就是科學技術，人類戰勝大災大疫離不開科學發展和技術創新，又提出要把疫情防控科研攻關作為科技戰線的一項重大而緊迫任務，盡快攻克疫情防控的重點難點問題，為打贏疫情防控提供強大科技支撐。

新華社報導，文章指出，強化科研攻關支撐和服務前方一線救治的部署，堅持臨床研究和臨床救治協同，讓科研成果更多向臨床一線傾斜。

文章又提及要加快藥物研發進程，堅持中西醫結合、中西藥並用，加快推廣應用已經研發和篩選的有效藥物，同時根據一線救治需要再篩選一批有效治療藥物，盡最大可能阻止輕症患者向重症轉化，切實提高治癒率。

文章還稱，要推進疫苗研發和產業化鏈條有機銜接，為有可能出現的常態化防控工作做好周全準備；要加快推進已有的多種技術路線疫苗研發，同時密切跟蹤國外研發進展，加強合作，爭取早日推動疫苗的臨床試驗和上市使用；加快建立以企業為主體、產學研相結合的疫苗研發和產業化體系，建立國家疫苗儲備制度。

疫苗 疫情 中共

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