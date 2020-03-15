服退燒藥後自美國返北京 一華裔女子確診

就在北京宣布16日起所有境外進入北京者，均需要集中隔離14日，所需費用實施自理自備之際，大陸國航透露，3月13日，北京市曾通報一例美國輸入病例。一名黎姓女子在美國高燒39℃，三次申請核酸檢測被拒絕後，為尋求治療，帶同丈夫兒子一家三口13日凌晨由洛杉磯飛抵北京。黎某最終確診，丈夫及兒子亦被診斷為疑似病例。

據中新網，3月15日下午，北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布上，大陸國航產品服務部總經理、國航海外疫情防控組成員張允介披露，黎某在美國已經發燒，並在登機前吃了退燒藥，而且在飛機上對空服員多次撒謊。

張允介表示，3月12日，CA988次航班在洛杉磯旅客登機階段，空服員對所有旅客逐一進行了一個測溫的排查，沒有發現體溫超標的旅客。

航班起飛一小時之後，座位在40b的旅客黎某找到了空服員自述，感到憋氣、乏力、臉部微麻，說自己沒有同行者，登機前也未服用任何藥品，但自己一周前有短暫的發燒史。

空服員為其測溫是36.4℃，並調整了座位，將其安排到了客艙右後部，留觀隔離區。並按要求實施隔離處置程序，要求其全程佩戴口罩，指定了右後門的一個衛生間，為其單獨使用。後續空服員為這位旅客測溫了4次，均在37℃以下。

航班落地前兩小時，也就北京時間3月13日凌晨4時左右，黎某找到空服員，才說出實話，聲稱自己在美國任職公司有人感染，自己在美國已經發燒，並在登機前吃了退燒藥，同時她說丈夫和孩子是和她同居，座位號是54k和54l。

空服員立即將此情況報告機長，同時將其丈夫和孩子一同安排在了隔離區。經再次測溫，一家人體溫均正常，同時機組也把這個情況報告給了國航的運控中心。

運控中心接到報告，立即通知相關部門啟動了聯防聯控機制，並在飛機落地前做好了所有的準備工作。航程中乘務組按要求對全體旅客實施了兩次機上測溫，沒有發現體溫超標的旅客。

CA988航班於13日早上6時15分落地，北京首都機場海關海關檢疫人員將黎某一家三人排查。黎某最終確診，目前在定點醫院接受隔離治療，她的丈夫及兒子亦被診斷為疑似病例隔離。此外確定與黎某有59名密切接觸者，均已採取相應措施。

目前中共官方尚未公布對黎某刻意隱瞞病史還撒謊行為的處罰結果，但不少大陸網友在微博上表示，應該追究其刑事責任：「沒毛病，中國有困難往國外跑，沒事人似的。國外不安全了又想回國，回來就回來吧，還帶著病毒來，自私自利害人害己，這種人就應該判刑。」