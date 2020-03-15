任志強疑似失聯 或因網文炮轟習近平

（德國之聲中文網）前華遠集團總裁、中共黨員任志強已經和朋友失去聯系多日，疑似"被失蹤"。據任志強的三位好友向路透社證實，從3月12日起，這位知名企業家一直失聯。

69歲的任志強據信曾在2月23日發表了一篇網文炮轟習近平。這篇題為《剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜》的文章直指北京抗擊新冠病毒（COVID-19）疫情不力。文章隨後在網絡上廣為流傳。

據《南華早報》獨立調查，這篇文章確系任志強所寫。

"我們很多朋友都在找他"，任志強好友、女企業家王瑛對路透社表示，自己對於任的失聯感到"極度擔憂"。"任志強是一個公眾人物，他的失聯廣為人知。對此負責任的有關部門必須要盡快給出一個合理合法的解釋。"

"脫光衣服的小醜"

這篇署名任志強的網文指出，中共內部面臨"執政危機"，而對言論自由的鉗制阻礙了抗擊疫情工作的開展，從而導致疫情嚴重爆發。

新冠病毒肺炎最早於去年年末在湖北武漢出現，至今中國有超過8萬人被該病毒感染，3千多人不治身亡。

位於美國的"中國數據時代"網站發布了這篇文章的全文，文中最被人廣為引用轉發的一段話就是："那裡站著的不是一位皇帝在展示自己的新衣，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜。盡管高舉一塊又一塊的遮羞布試圖掩蓋自己根本就沒穿衣服的現實，但絲毫也不掩飾自己要堅決當皇帝的野心，和誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心！"

素有"任大炮"外號的任志強因在社交媒體上直言不諱、敢於批評而著稱，他此前曾經多次跟北京的路線政策"唱反調"。比如在2016年公開挑戰"黨媒姓黨"的論調之後，任志強就被處以留黨察看一年的處分。

其實從那之後，任志強就很少出現在公眾視野中了。不過他的好友王瑛則表示，這位前地產大亨在失聯之前，仍然會出席一些慈善活動，並且定期和朋友聚會。

"一個公民不能就這麼消失，我們必須要知道他是被哪個機構帶走了，帶到哪裡去了……他的家人和朋友有權知道這些"，人民大學歷史學教授張鳴表示。他本人也無法聯系到任志強。

路透社記者撥打任志強的手機號始終無人接聽。北京警方和國務院新聞辦尚未回復路透社發出的質詢。《南華早報》報道稱，曾經撥通任志強電話，但是很快被掛斷。

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