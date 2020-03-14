上海一境外移入新冠肺炎病例 曾於台北轉機

上海市衛健委宣布，14日0至12時，上海新增2例新冠肺炎確診病例，均為境外輸入型病例。直得注意是，其中一人3月11日自法國巴黎出發，曾於台北轉機，3月12日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，後確診已感染新冠肺炎。

根據上海市衛健委14日公告的訊息，該名曾在台北轉機的確診病患為中國湖南籍，在法國學習生活。綜合流行病學史、臨床徵狀、實驗室檢測結果和影像學檢查等，診斷為確診病例。

不過，上海並未進一步公布該名確診病例在台灣轉機的具體訊息。

截至3月14日12時，上海市累計發現確診病例達352例。但過去兩周，上海新增確診病例基本均為境外移入，迄今上海累計發現的境外輸入人員已達14例。其中義大利七例，伊朗四例。美國、法國、西班牙各有一例。

為嚴防境外輸入，上海已於日前宣布，自3月13日零時起，所有中外人員，凡進入上海之日前14天內，有過韓國、義大利、伊朗、日本、法國、西班牙、德國、美國等國家旅遊或居住史者，一律必須居家或集中隔離14天。