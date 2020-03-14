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美國兩艘軍艦南海航行 還起降F-35B戰機
美國太平洋艦隊在社交媒體推特公布，兩棲攻擊艦「美利堅號」（USS America，LHA-6）與吉福茲號（USS Gabrielle Giffords，LCS-10）13日在南海執行任務，推特並未透露進一步具體內容，不過照片顯示F-35B戰機從「美利堅號」上起飛，代表也參與南海的行動。
美國太平洋艦隊的推特，只簡短講述了兩艘軍艦在南海航行，同時上傳多張戰艦在南海航行的照片，最特別的是F-35B戰機從「美利堅號」起飛的一張。
F-35B戰機曾在本月3日、美國與泰國的年度例行演習「金眼鏡蛇演習」，首次從「美利堅號」上起飛，並進行火力支援，夜間炸射、模擬空戰等項目，當時F-35B中隊指揮官表示，與泰國方面的協同合作，也是這次演習最有價值的收穫。
對於美國海軍驅逐艦近日在南海的活動情況，解放軍南部戰區發言人李華敏大校11日曾表示，南部戰區組織海空兵力全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離，美方打著航行自由的幌子，一而再、再而三地在南海秀肌肉、挑釁滋事，是違反國際法規則的霸權行徑，是威脅南海地區和平穩定的禍亂之源。
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