港佔中發起人陳健民出獄 堅持爭取民主不曾後悔

香港佔中發起人之一陳健民14日刑滿出獄，於上午9時步出壁屋監獄，受到監獄外不少人迎接，陳健民表示，見到這麼多人來迎接，覺得很激動，自己入獄差不多11個月，獄中日子艱難，但不曾後悔，這是爭取民主的代價。

香港明報報導，佔中案多名被告包括「佔中三子」朱耀明、戴耀廷，以及立法會議員邵家臻、陳淑莊等超過百名同志與支持者，上午在監獄外拉起「浩氣走千山」的黃底黑字橫幅迎接陳健民，有人還舉起黃傘。

因為佔中案入獄服刑已11個月的香港中文大學社會系前副教授陳健民，一出來便擁抱太太，更對迎接者大喊「我要真普選！」有人更送上生日蛋糕，補祝他3月9日的生日。

陳健民指出，經歷過去數個月，香港人應更加明白當年為何會以公民抗命爭取民主，他表示既然自己坐過牢，可與被捕的抗爭者分享獄中心得，日後若他們不幸要入獄，也可過得較有意義。

陳健民表示，在獄中只能從主流媒體看到反送中運動的消息，部分年輕人有激烈行為，相信是被政府「迫出來」，對於有年輕人犧牲感到難過，難以釋懷。

陳健民因2014年佔領運動被判串謀公眾妨擾，以及煽惑他人犯公眾妨擾罪成，判囚16個月，他無申請保釋，坐足326日監。

2014年9月28日，陳健民、戴耀廷、朱曜明宣布啟動「佔中」，爭取行政長官及立法會全部議席由普選產生，隨後大批示威者佔領金鐘、銅鑼灣和旺角的主要馬路抗爭，長達79天。