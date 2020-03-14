報導吹哨者造謠 新華社女記者反被讚「逆行而上」

武漢醫師李文亮因率先揭露疫情而被誣指「造謠」，在第一時間報導這則新聞以及新冠肺炎「未發現明顯人傳人」的新華社記者廖君，近日卻因疫情相關報導而獲讚揚「逆行而上的女記者」。

中央社引述光明日報在3月8日婦女節當天推出「向你致敬！逆行而上的女記者」專題報導，主角是14名女記者，事蹟是她們在新冠肺炎疫情第一線的工作表現。

光明日報形容，「面對突如其來的疫情，她們如戰士一般，逆行而上，衝在戰『疫』最前線，展現出媒體人的責任與擔當」；另據澎湃新聞，中國國務院新聞辦當天記者會中，廖君「作為6名疫情防控一線的巾幗奮鬥者」，與記者見面。

但是網友近日追出廖君在這次疫情中最著名的兩篇報導，並痛責她是「新冠肺炎最成功的牆頭草」。

其中一篇是今年1月1日引述武漢市公安局說，「日前一些關於『武漢病毒性肺炎』的不實信息在網路流傳…8人因散播不實信息，被警方依法處理」。廖君文中的「8人因散播不實信息」即包括武漢市中心醫院醫師李文亮。

新華網去年12月31日下午3時47分刊出的消息，則是廖君另一篇重要報導，其中指「…到目前為止調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染」。

此外，微信公眾號「牛角君」指出，上述兩篇報導之外，廖君12月31日晚間9時許還在新華網發表「實地探訪華南海鮮市場 店鋪多數正常營業」報導。

牛角君指責「廖君繼續誤導公眾」， 「以此成功欺上瞞下，是新冠病毒肺炎一發不可收拾之開端，成為禍國殃民之典範」。