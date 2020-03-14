南京發3.18億消費券 南航恢復1600國際航班

疫情逐漸趨緩，南京近日打出促進消費「組合拳」，總額度3.18億，除更大力度放開城市服務業、鼓勵機關幹部帶頭消費外，又統籌資金向市民和困難群體發放消費券，通過政府引導與商家促銷相結合，盡快形成現實購買力，推動服務業全面復甦。

南京網報導，消費券要包括餐飲消費券、體育消費券、圖書消費券、鄉村旅遊消費券、信息消費券、困難群眾消費券、工會會員消費券等7大類。

為體現差異化，消費券面值根據不同類型按每份100元或50元設定，其中，困難群眾、工會會員、鄉村旅遊等3類消費券按照系統內有關要求發放，餐飲、體育、圖書、信息等4類消費券採用多批次網上搖號方式面向全體市民公開發放。

消費券採取電子券形式發放，盡量方便操作、降低成本，做到發放、領取、消費和兌現全程可追溯。具體發放辦法將於近日公佈，屆時可通過「我的南京」APP進行線上登記、搖號。

另據央視新聞報導，南航計畫13日起逐步恢復廣州至紐澳、北美、歐洲、東南亞等多個地區的國際客運航班，增加廣州、上海浦東至歐美等地區貨運航班。預計將執行國際航班1600餘班。

針對航線的市場需求，南航率先恢復廣州至紐澳地區航班，其中廣州-雪梨往返、廣州-墨爾本往返每日一班，廣州-奧克蘭往返每週四班。根據疫情防控需要和市場需求，南航計畫6月起逐步恢復廣州至珀斯、布里斯本、阿得雷德、基督城以及深圳至雪梨、墨爾本等航線的航班，加密廣州至雪梨、墨爾本、奧克蘭航班。

北美航線方面，廣州至洛杉磯、舊金山航線的航班19日起將逐步恢復。3月19-28日，南航廣州至洛杉磯航線每周二、四、六各一班，廣州至舊金山航線每周一、三、五各一班，均由寬體客機波音787執飛。3月28日後，根據疫情防控需要和市場需求，南航還將逐步加密廣州至北美航班班次。

歐洲航線方面，從22日起，南航計畫將廣州至倫敦航線恢復至每周4班，每周一、三、五、日執行。