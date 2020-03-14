促23條立法 香港立法會議員稱收集百萬簽名

由香港立法會議員何君堯、香港政研會和新界關注大聯盟組成的「23同盟」，昨日召開記者會，推動基本法第23條立法。聯盟表示，在過去20天內成功收集到一百萬個網上簽名支持23條立法，未來會設網上論壇討論議題、周日在香港18區擺街站收集市民簽名，目標是籌集二百萬個簽名。

大公報報導，「23同盟」由上月22日起在網上發起推動23條立法簽名運動，首份表格在不足20小時，已經到了十萬人聯署之上限，並在20日內成功收集一百萬個網上簽名。香港政研會主席鄧德成指出，團體收集的網上簽名，當中有23%是來自香港，約23萬人；十四萬是內地人，其餘大部分是來自海外。

何君堯表示，特區政府有憲制責任就基本法23條本地立法，應爭取在今屆政府任期內完成。他又引用澳門的例子，指澳門的安定繁榮和基本法第23條立法有關，值得香港參考。