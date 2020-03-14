快訊

川普的防疫與逃避？美國啟動全國緊急狀態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京清明節掃墓實行預約限流 深圳暫停現場拜祭

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
圖/星島日報
圖/星島日報

清明節下月即將到來，在新冠肺炎疫情下，北京實行清明節掃墓預約限制人流，避免人群聚集交叉感染；深圳市即日起暫停現場所有掃墓及拜祭活動。

星島日報報導，北京市清明節祭掃服務工作指揮部副總指揮、北京市委社會工委、市民政局二級巡視員李全喜13日表示，今年清明節北京將在有效加強疫情防控的前提下實行預約限流，暫停群體性、聚集性祭掃活動。

他指出，北京市已開通2020年清明節網上掃墓服務平台，按日分時段預約拜祭、限定每日入園人數不超過3人，入園人士必須佩戴口罩，登記身分和量體溫。

李全喜補充，北京市民可以透過手機預約，關注「北京社會建設和民政」微信公眾號內的按鈕，進行預約祭掃日期和時段，或透過殯葬服務機構公布的祭掃服務電話進行電話預約，兩種預約方法將於19日開通。

而深圳市民政局也發布公告，全市所有公墓和骨灰堂等殯葬服務機構，即日起暫停現場拜祭掃墓活動，集體公祭、社區公祭、骨灰海葬、骨灰樹葬等人群聚集活動也要暫停，恢復時間根據疫情形勢發展另行通知。

北京 清明節 疫情

延伸閱讀

清明掃墓防疫 中彰投超前部署

基隆南榮公墓清明8天有交管 可搭免費接駁公車

配合防疫 台南學甲慈濟宮清明不開放進入靈骨寶塔

防疫掃墓不進納骨塔 彰化市還一併取消超渡法會

相關新聞

北京清明節掃墓實行預約限流 深圳暫停現場拜祭

清明節下月即將到來，在新冠肺炎疫情下，北京實行清明節掃墓預約限制人流，避免人群聚集交叉感染；深圳市即日起暫停現場所有掃墓...

香江風情／香港抗大疫 身分仍迷失

新冠肺炎疫症襲來，香港一半人留在家中，一半人晨昏之際仍在路上。留在家中的顯示香港人「惜命」的特色，那麼多人在路上證明好多香港人還得為口奔忙。港人這種兵分兩路，容易理解，不易懂的是如此要命的疫症下，香港人繼續黃藍兩分，爭執不休。

報導吹哨人造謠卻獲讚 新華社記者挨批牆頭草

武漢醫師李文亮因率先揭露疫情而被誣指「造謠」，在第一時間報導這則新聞以及新冠肺炎「未發現明顯人傳人」的官方新華社記者廖君...

大陸回敬美方 發布「2019年美國侵犯人權報告」

美國國務院11日發布「2019年年度人權報告」，國務卿龐陪歐點名中國大陸人權紀錄不佳。大陸國新辦則在今日發布「2019年...

趙春山：國民黨不應棄「九二共識」 要舊瓶裝新酒

針對國民黨新任黨主席江啟臣上任後，國共關係的走向，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，國民黨放棄「九二共識」，也就...

藉商業操控台媒？陸斥美惡意中傷

針對美國國務院發表「二○一九年度人權報告」，提到大陸企圖以商業壓力操控台灣媒體，還對台灣記者採訪採取限制手段。中共國台辦發言人朱鳳蓮昨天指出，該報告涉及兩岸新聞交流的內容，完全是無中生有，顛倒黑白，惡意中傷。

美2019人權報告 龐培歐再批新疆議題

美國國務院十一日發表二○一九各國人權報告，國務卿龐培歐點名中國大陸人權紀錄不佳，中方在新疆的作為是世紀汙點。報告中有關台灣部分提到，台灣政府審查部分媒體，因其受北京影響。

美國人權報告提「香港警暴」 林鄭月娥打抗疫牌阻調查

美國國務院發表2019年人權報告，涉港部分提到去年「反送中」風波期間的警暴問題。港府指外國政府不應干預香港內部事務，林鄭月娥又以抗疫為由暫停「獨立檢討委員會」有關工作...

U值媒／國民黨新道路？從習近平賀電談起

江啟臣的黨主席之路？一直以來，國民黨在選舉中，常被視為與中國大陸較為親近的政黨，運氣好時被視為親共，運氣不好時，便直接打為紅色屬性的統派政黨。縱使不將其視為如和統般的新黨或略為激進的統促黨，但國共彼此間的往來，卻也是不爭的事實。但，這種局面在2018地方首長大勝，2019總統選舉卻大敗的情況之下，迫使國民黨必須做出改革，這種改革不僅僅是黨內權力的交接，也可謂為是國民黨在兩岸交流路線上的急轉彎。從選舉結果觀之，能夠看出國民黨對於青年並不具吸引力，說得更坦白，是直接喪失絕大部份年輕選票。

受訪者讚習近平視察武漢 疑讀稿造假

國家主席習近平赴新冠肺炎重災區湖北武漢考察防控工作引起關注，當官媒陸續刊出習的到訪讓當地一線醫護、居民倍感振奮之際，網上卻傳出有基層工作人員受訪時讀稿、疑似造假消息

港股半日重挫近千點 滬深股跌逾1%

新冠肺炎疫情全球大流行，滬深股市半日跌逾1%至逾2%。港股也顯著下挫，恒生指數失守25000點關口，一度跌1114點，跌...

香港法治指數 全球排16

美國非政府組織「世界正義工程」公布《2020年法治指數》，香港維持在東亞及太平洋地區位列第5，並在世界排名第16。香港政府發稿指，「世界正義工程」再次肯定香港法治指數地位

熱門新聞

大陸回敬美方 發布「2019年美國侵犯人權報告」

大陸今年第二次降準 這次有點不一樣

大陸央行3月16日起實施定向降準 釋放長期資金2.4兆元

大陸航空退票超過1,200億元 攜程傳將休無薪假

湖北以外規上工業開工率超95% 全面復工仍存5大困難

「中國女婿」拍南京抗疫日常 紀錄片日本暴紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。