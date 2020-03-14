北京清明節掃墓實行預約限流 深圳暫停現場拜祭

清明節下月即將到來，在新冠肺炎疫情下，北京實行清明節掃墓預約限制人流，避免人群聚集交叉感染；深圳市即日起暫停現場所有掃墓及拜祭活動。

星島日報報導，北京市清明節祭掃服務工作指揮部副總指揮、北京市委社會工委、市民政局二級巡視員李全喜13日表示，今年清明節北京將在有效加強疫情防控的前提下實行預約限流，暫停群體性、聚集性祭掃活動。

他指出，北京市已開通2020年清明節網上掃墓服務平台，按日分時段預約拜祭、限定每日入園人數不超過3人，入園人士必須佩戴口罩，登記身分和量體溫。

李全喜補充，北京市民可以透過手機預約，關注「北京社會建設和民政」微信公眾號內的按鈕，進行預約祭掃日期和時段，或透過殯葬服務機構公布的祭掃服務電話進行電話預約，兩種預約方法將於19日開通。

而深圳市民政局也發布公告，全市所有公墓和骨灰堂等殯葬服務機構，即日起暫停現場拜祭掃墓活動，集體公祭、社區公祭、骨灰海葬、骨灰樹葬等人群聚集活動也要暫停，恢復時間根據疫情形勢發展另行通知。