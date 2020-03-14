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香江風情／香港抗大疫 身分仍迷失

聯合報 / 香港特派員李春
大瘟疫襲來，香港各種各樣的議題，都繼續在撕裂；圖為外國旅客在香港國際機場客運大樓查詢航班事宜。 （中新社）
大瘟疫襲來，香港各種各樣的議題，都繼續在撕裂；圖為外國旅客在香港國際機場客運大樓查詢航班事宜。 （中新社）

新冠肺炎疫症襲來，香港一半人留在家中，一半人晨昏之際仍在路上。留在家中的顯示香港人「惜命」的特色，那麼多人在路上證明好多香港人還得為口奔忙。港人這種兵分兩路，容易理解，不易懂的是如此要命的疫症下，香港人繼續黃藍兩分，爭執不休。

由「占領中環」開始，香港就分出兩派，是爭普選的黃絲和保建制的藍絲。到去年的「反送中」運動，香港正式撕出黃藍兩大陣營。這場大瘟疫襲來，香港黃藍兩軍沒有靜下來，各種各樣的議題，都繼續在撕，行動還回到街頭，過去數日警察接連搜捕年輕人，一次報說最小的十三歲。

大疫症下的香港繼續撕裂，令人回想十七年前的SARS疫症襲港期間，香港人那種守望相助之情。就在這大疫症來之際，香港熱賣一本書，叫「我在身分迷失中成長」，其中一章，就寫到SARS疫症襲港那年。

書中寫的那一章，題為「哭泣的香港」，其中寫了個香港的士司機威哥，十分不情願地拉了個客去威爾斯親王醫院，結果是藥房老闆跑到醫院去給醫生護士送口罩，威哥一天沒掙到錢，但也堅持少收藥房老闆的車資。

那一章中還寫了爆發疫症下病房的女護士阿咪、從澳洲回香港的小男生輝仔等人，透過他們的眼睛來看疫症襲擊下的香港。作者最後有這麼一段話：「黑暗之中，我們看到人性善良的光輝；失望之中，我們看到香港人守望相助的價值；逆境之中，我們看到這個文明社會的優秀素質。」

就為這段話，認真把這本書從頭看到尾，那不是大作家的什麼精心建構，也沒有自以為是的狂妄評說，這本書不過是一個鄰家的小妹妹，透過自己成長的過程，讓人回頭看看昨天的香港，想想明天的香港。

這位小妺妹叫黃芷淵，是土生土長的香港人，但卻如這本書的名字，「在身分迷失中成長」，她開篇寫的是香港回歸前一年，去外國不懂填國籍，接著寫的是如何學普通話，如此這般寫下來一直寫到香港的「反送中」運動。

小妺妹書中好多想法都令人感動，比如盼望修補社會撕裂，又比如放下對抗為香港解困。但透過眼前大疫症下，黃的藍的、左的右的、老的少的各種表現，倒又應了這書名，香港還在身分迷失中繼續迷失。

香港回歸 反送中 新冠肺炎

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