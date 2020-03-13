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大陸回敬美方 發布「2019年美國侵犯人權報告」

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人耿爽。圖/取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人耿爽。圖/取自大陸外交部網站

美國國務院11日發布「2019年年度人權報告」，國務卿龐陪歐點名中國大陸人權紀錄不佳。大陸國新辦則在今日發布「2019年美國侵犯人權報告」，回敬美方。新華社稱，這是對美方人權狀況進行揭露。

中美角力戰延伸至「人權」議題。「2019年美國侵犯人權報告」分七項，從這七項即可看到大陸對美國人權的批評。

七項分別為公民權利和政治權利有名無實、經濟和社會權利缺乏基本保障、少數族裔飽受欺淩排斥、婦女面臨嚴重歧視與暴力、弱勢群體處境艱難、移民遭受非人道對待、肆意踐踏他國人權，全文約2萬字。

報告指出，美國以自身對人權的理解，以稱霸全球的核心利益為尺規，每年根據捕風捉影、道聼塗説的材料拼湊出年度國別人權報告，對不符合其戰略利益的國家和地區的人權狀況肆意歪曲貶低，卻對自身持續性、系統化、大規模侵犯人權的斑斑劣跡置若罔聞、熟視無睹。

報告列舉，美國是世界上槍支暴力最嚴重的國家。2019年美國共發生415起大規模槍擊事件，平均每天超過一起，共有3萬9052人死於與槍支有關的暴力事件。

報告稱，美國在西方國家中貧富分化最為嚴重。2018年基尼係數攀升至0.485，貧富差距創50年來新高。2018年的統計資料顯示，美國有3970萬貧困人口；每晚至少有50萬美國人無家可歸；有6500萬人因醫療費用過高而放棄治療。

在少數族裔人權方面，報告指出，美國國內近年來發生的恐怖活動大多與白人至上主義暴力有關；美國員警槍殺和殘暴虐待非洲裔案件頻發，非洲裔成年人被監禁的概率是白人成年人的5.9倍。

在婦女、兒童人權保障方面，報告強調，美國女性被槍擊致死的概率比其他高收入國家高21倍，多達70%的美國女性曾遭受來自親密伴侶的身體或性暴力。截至2018年，美國仍有1280萬名兒童生活在貧困之中，5歲以下的貧困兒童數量多達350萬。

人權 非洲 槍擊

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