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認為是種族歧視 林書豪不滿病毒被稱「中國新冠病毒」

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
台裔球星林書豪目前效力北京首鋼。圖/取自新華社
台裔球星林書豪目前效力北京首鋼。圖/取自新華社

新冠肺炎疫情在全球蔓延，美國共和黨議員麥卡錫在推特上稱病毒為「中國新冠肺炎」，引發CBA北京首鋼隊台裔球員林書豪不滿，認為這樣的稱法帶有種族歧視、令人失望。

林書豪近來在個人社交軟體上譴責麥卡錫的言論。林書豪指出，「危機時刻，我們希望領導人能用事實說話，團結而不是分裂民眾。這是種族主義言論，令人失望。你對這個詞用法的辯護是無知的。全世界都有抗擊病毒的英雄，請不要在宣傳他們的同時推廣種族歧視的惡疾。」

林書豪接著在12日指出，過去幾周他一直關注冠狀病毒和社會的陰暗面。無數帶著種族歧視、排外心理的新聞標題層出不窮，對亞洲人的攻擊，人與人之間的不信任讓人心涼。

林書豪稱，他仍然看見希望，「中國、韓國、日本、伊朗、義大利這些國家的醫務工作者讓我肅然起敬，我也看到了仍有一些人不在乎種族和背景，願意彼此幫助。」

林書豪宣佈將通過他在中國的籃球基金會向武漢捐贈100萬元人民幣（約新台幣400萬元），他個人也將捐出15萬美元(約新台幣450萬元)，以抗擊疫情。

新冠肺炎 種族歧視

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