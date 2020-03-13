新京報創辦人戴自更「雙開」後 今因涉嫌受賄遭逮

北京市人民檢察院今日發布消息，新京報創辦人、北京市文化投資發展集團有限責任公司前總經理戴自更涉嫌收賄，經北京市監察委員會調查後，移送檢察機關起訴，該院依法以涉嫌收賄罪將其逮捕。

戴自更6日被北京市紀委監委予以雙開（即開除黨籍及公職）處分。他被指控違反政治紀律，且在黨的宣傳工作中，不正確履行職責。且在金錢、職權與個人私生活方面有多項違法之處。

戴自更今年56歲，長年在光明日報社工作。2003年創立新京報，並擔任該報社長，2006年到2012年間並兼任新京報總編輯。2017年起擔任北京文化投資發展集團有限責任公司黨委副書記、副董事長、總經理，他也是北京市第13屆政協委員。