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趙春山：國民黨不應棄「九二共識」 要舊瓶裝新酒

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。圖／本報系資料庫
淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。圖／本報系資料庫

針對國民黨新任黨主席江啟臣上任後，國共關係的走向，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，國民黨放棄「九二共識」，也就是放棄國共談判的基礎，難以與對岸發展良性互動。江啟臣要做的是與時俱進給「九二共識」一個新詮釋，而非放棄它，要在舊瓶裝新酒。

據中評社報導，趙春山指出，在兩岸論述上，國民黨需提出與民進黨區隔的兩岸論述，讓民眾有其他選擇，若國民黨認為民進黨會勝選是綠的兩岸論述成功，藉此要學習民進黨，那就是東施效顰。

趙春山指出，國民黨想要重新執政，要對兩岸關係有話語權，這是國民黨的優勢而非負債，也是國民黨過去留下來的資產。

趙春山也提及，「九二共識」很重要的關鍵是對於一個中國的模糊，但在經過中共中央總書記習近平將「九二共識」與統一掛勾，以及蔡英文總統將「九二共識」與「一國兩制」掛勾，現在如果要再談「九二共識」，已沒有模糊空間。

他說，中國大陸對於中華民國的態度要更明確的說明，在中國大陸眼中到底中華民國是什麼樣的概念？這是未來談「九二共識」，給中國大陸的問卷。

趙春山認為，兩岸要務實，如果能發揮成就好功能，就應該要繼續，也可以創造新名詞，只要能夠發揮過去「九二共識」的功能都可以。

九二共識 國民黨

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