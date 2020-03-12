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美國人權報告提「香港警暴」 林鄭月娥打抗疫牌阻調查

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港府指外國政府不應干預香港內部事務，林鄭月娥又以抗疫為由暫停「獨立檢討委員會」有關工作，回應警方暴行時則指前線警員壓力大，呼籲外界包容。圖／德國之聲中文網
港府指外國政府不應干預香港內部事務，林鄭月娥又以抗疫為由暫停「獨立檢討委員會」有關工作，回應警方暴行時則指前線警員壓力大，呼籲外界包容。圖／德國之聲中文網

美國國務院發表2019年人權報告，涉港部分提到去年「反送中」風波期間的警暴問題。港府指外國政府不應干預香港內部事務，林鄭月娥又以抗疫為由暫停「獨立檢討委員會」有關工作，回應警方暴行時則指前線警員壓力大，呼籲外界包容。

報告指，去年6月至年底，香港因為修訂《逃犯條例》觸發連串示威，警方被控在一些場合過度使用武力，例如831事件，指警方衝入地鐵站採取拘捕行動時毆打部分人士。

報告提到新屋嶺扣留中心，引述示威者指拘留人士遭警員虐待和性侵犯。另有批評指，警員執勤時經常沒有展示身份證明文件，一旦涉及濫權行為，難以確認身份追究。

報告又指，港府採取行動檢控和懲處侵犯人權的人員，但拒絕回應外界訴求，成立獨立調查委員會調查示威期間的警暴問題。

港府發言人凌晨回應指，去年6月至今超過1400場示威，不少演變成嚴重暴力事件，警隊採取「相應武力止暴制亂」期間有警員受傷甚至遇死亡威脅，有關警察的投訴會按既定機制不偏不倚處理。港府重申外國政府不應以任何形式干預特區的內部事務。

忙於抗疫獨立檢討拖字訣

「反送中」爆發至今9個月，「五大訴求」之一是成立具法定權力的「獨立調查委員會」，獲八成民意支持，但港府一直拒絕。直到去年11月底民主派在區議會選舉中海嘯式大勝後，林鄭月娥在輿論壓力下承諾成立無調查權的「獨立檢討委員會」檢視運動成因。今年1月港府表示籌備工作大致完成，將於2月公布成員人選，但進入3月還沒有下文。

傳媒連番追問下，林鄭月娥日前才打出「抗疫牌」回應，稱現時疫情嚴峻，整個世界都要共同對抗疫情，故政府「全副心機都放在對抗疫情」，短期內不會就其他工作進一步回應。

據香港《明報》報導，民主派立法會議員批評林鄭藉疫情拖延，試圖令公眾遺忘，建制派議員也促請政府盡快公布人選。中大政治與行政學系高級講師蔡子強形容政府「拖字訣」，反修例風波從未解決，市民現因疫情才不上街，但當疫情過去，會「一次過跟政府算帳」。

警推跌女記者 林鄭籲包容

「反送中」餘波未了，近期在多個紀念集會再發生大規模警民衝突。上周末科大學生周梓樂逝世悼念活動中，有市民拍到7名蒙面的疑似警員，在將軍澳尚德邨停車場內一角，輪流以粗言辱罵一名被抓的男子逾3分半鐘，並要求該男子向7警逐一道歉。

而有線電視女記者在現場採訪期間，突遭防暴警察以盾牌從後推跌，她在毫無防備下向前跌倒，頭部著地受傷，警員隨即不顧而去。警方事後指警員是「不慎撞倒」丶「並非蓄意」，有線新聞台去信警務處處長鄧炳強表明不接受解釋，要求警方主動調查並交代涉事警員身份。

林鄭月娥日前出席行政會議前回應事件指，事發時場面混亂，警員「不可能在電光火石之間，所有事都計劃得很周詳」，並稱前線警員在過去大半年承受極大壓力，呼籲市民及記者諒解丶包容，又否認縱容警隊。

曾稱「不會出賣警隊」

去年7月，香港網路社區連登討論區有網友貼出林鄭出席商會晚宴的相片，指她席間提到「不會出賣警隊」，特首辦回應傳媒查詢時未有評論言論是否屬實。路透社9月披露林鄭與商界閉門會議錄音，她表示「除了三萬警力外，我們什麼也沒有了。真的，我們什麼也沒有，我什麼也沒有」，因此政府做任何事都必須全面考慮警方的評估和行動，給予他們更多權力。

她今年1月到立法會出席行政長官答問會時，明言「不接受有人形容香港出現了警暴」，反問「如果沒有人犯法，警察又怎會執法？」。她批評近月不斷有人「妖魔化」警隊，目的是要削弱警隊的執法能力，非建制派提警暴及解散警隊「對香港傷害非常大」。

交通警撞人僅遭「訓斥」

港警3月2日公布，「反送中」相關被捕者有7549人，當中四成是學生，達3113人，年紀最小的是一名11歲小學生。

投訴警察課至今收到1639宗反送中相關投訴，其中有21宗投訴，包括去年11月交通警開電單車「打八字」衝向人群，已作出內部「訓斥」。

立法會保安事務委員會委員丶民主黨議員涂謹申認為，如果是市民犯案，必定會被控瘋狂駕駛甚至意圖謀殺罪，批評警方訓斥了事，縱容下屬違規違法。

本文章由德國之聲授權提供】

香港 反送中 林鄭月娥 港警 人權 逃犯條例

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