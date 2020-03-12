中國查獲8千萬個假口罩 官方用戰機技術造真品

武漢肺炎疫情下，口罩在中國一罩難求。中國官方今天表示，全國一個多月來查獲的假口罩多達8066萬個，假消毒水也有37萬件，被處罰及沒收的款項達人民幣2.3億元（新台幣約10億元）。

同一時間，中國官方也聲稱，研發單位最近運用製造殲10、殲20戰鬥機的數位化技術，已研發出全自動口罩生產機，預定3月底製造完成，屆時會形成每天300萬個口罩的產能。

綜合中國媒體報導，中國國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，市場監管總局執法稽查局長楊紅燦在會中指出，目前中國市場口罩原料供應出現供需矛盾，一些不法經營者藉機哄抬價格擾亂市場秩序，甚至出現每噸2萬元被哄抬到45萬元的情況。

楊紅燦指出，市場監管部門針對假冒偽劣口罩等防護用品的製造及販售，採取一系列措施。一個多月來共出動執法人員700萬人次，查獲假口罩8066萬個、假消毒水37萬件，罰沒款項2.3億元，並將598宗違法案件移送法辦。

央視軍事頻道微信公眾號「央視軍事」今天報導，中國航空製造技術研究院長、全自動口罩機研製項目總指揮李志強表示，為在短時間內提高口罩產能，相關單位運用製造殲10、殲20戰鬥機的數位化技術，研製24台全自動口罩生產機。

李志強聲稱，這款口罩生產機可連續工作24小時，每台每分鐘可產製100個口罩，24台機器的日產能預計達300萬個。目前已造出4台，先交付給口罩廠使用，3月底可全部製造完成。

他說，研發人員利用航空製造領域中的數位化技術，3天就完成圖紙設計，16天後便造出第1台口罩生產機的樣品。這種技術可節省時間，因為能在製造前先模擬仿真，減少製造過程中發生的錯誤。