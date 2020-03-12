受訪者讚習近平視察武漢 疑讀稿造假

國家主席習近平赴新冠肺炎重災區湖北武漢考察防控工作引起關注，當官媒陸續刊出習的到訪讓當地一線醫護、居民倍感振奮之際，網上卻傳出有基層工作人員受訪時讀稿、疑似造假消息。

習近平到達武漢後的第一站是火神山醫院，隨後前往武漢市的東湖新城社區，看望居家隔離的社區群眾。

據新華社報導，火神山醫院重症醫學一科護士長陳靜說：「習主席的到來，讓我深深感到，黨中央和全國人民同我們站在一起！」

江蘇省支援黃石醫療隊前方指揮部總指揮、南京醫科大學副校長、南醫大附屬逸夫醫院院長魯翔深有感觸地說：「習近平總書記的到來，令武漢東湖新城社區衛生服務站全科醫生胡艾麗倍感振奮。」

除了上述正向聲音，網路近日流出一段視頻，視頻中，一名女性社區基層工作人員正在接受媒體訪問，惟採訪她的記者一手舉著麥克風，另一手卻舉著一張疑似講稿的字條。

這名女性工作人員在受訪時，對著攝影機說道：「習總書記的講話更加增強了我們基層工作人員的動力…」、「使居民對打贏這場疫情狙擊戰更加有信心」，不過眼睛卻一直瞄向記者手上的講稿。視頻最後，她還問了一句，「行不行？不行就繼續。」