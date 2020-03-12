港股半日重挫近千點 滬深股跌逾1%
新冠肺炎疫情全球大流行，滬深股市半日跌逾1%至逾2%。港股也顯著下挫，恒生指數失守25000點關口，一度跌1114點，跌至24117點，創3年新低，指數中午收市報24269點，跌962點，跌幅3.81%。
據香港電台報導，上證綜合指數半日收報2928點，跌39點，跌幅1.34%。深證成份指數半日收報10981點，跌218點，跌幅1.95%。創業板指數半日收報2054點，跌47點，跌幅2.25%。
在疫情下，醫療廢物處理股份逆市向上，雪浪環境升逾6%，潤邦股份僑銀環保同綠色動力升逾3%至4%。另外，種植業、海南相關股份跌幅較大。
此外，恒指成份股全線下跌。友邦去年新業務價值升幅遜預期，並表示首季銷售受疫情嚴重打擊，股價半日跌半成。
美國宣布30日限制歐洲旅客入境，打擊航空股，國泰航空跌逾3%。其他重磅亦顯著下挫，騰訊跌4%，滙控跌逾3%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言