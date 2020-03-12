港股半日重挫近千點 滬深股跌逾1%

「發哨子的人」指的是武漢市中心醫院急診科主任艾芬。早在12月30日，她就收到了一份不明原因肺炎患者的病毒檢測報告，提示病人體內檢測到了類似SARS的冠狀病毒。當她的大學同學問起此事時，艾芬將這份報告拍照發送給了這位醫生同行...

2020-03-11 21:47