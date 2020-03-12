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香港法治指數 全球排16

世界日報 / 香港新聞組╱香港12日電
美國「世界正義工程」法治指數，港維持16位。 香港中國通訊社
美國「世界正義工程」法治指數，港維持16位。 香港中國通訊社

美國非政府組織「世界正義工程」公布《2020年法治指數》，香港維持在東亞及太平洋地區位列第5，並在世界排名第16。香港政府發稿指，「世界正義工程」再次肯定香港法治指數地位。

綜合媒體報導，「世界正義工程」每年都會發表法治指數，香港最引以為傲的廉潔工作，排名在全球第8位，而香港在「制約政府權力」排第31位，在開放政府一項，香港排第15位，但尊重基礎人權方面，香港僅排第38位。

港府表示，承認社會上的情緒可能影響公眾和部分國際社會對香港法治的看法，但必須重申香港穩固的法治基礎仍然完好無損，基本權利受到《基本法》的妥善保障。過去數月的動盪並未影響香港的核心競爭力，法治基礎仍然穩固。

另外，港府新聞處昨天就美國國務院2019年度人權報告中對香港特區的評論發表回應，發言人表示，香港自回歸以來一直嚴格按照《基本法》實行港人治港、高度自治，並重申外國政府不應以任何形式干預香港的內部事務。

據報導，發言人強調，港府一直堅決維護言論自由及和平集會的自由，但與任何其他司法管轄區一樣，該等自由並非絕對，《基本法》清楚訂明，香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。任何「港獨」主張均已公然違反《基本法》。

發言人稱特區政府一直致力維護本港法治和司法獨立，律政司的刑事檢控工作不受任何干涉，並強調當中不存在任何政治考慮，「政治檢控」絕不存在。

香港 義工

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