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美人權報告批香港警暴 港府：外國不應干預

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
美方的人權報告指，香港的重大人權問題包括警察粗暴對待示威者和拘留人士、任意拘捕等。（法新社）
美方的人權報告指，香港的重大人權問題包括警察粗暴對待示威者和拘留人士、任意拘捕等。（法新社）

美國務院發表2019年人權報告，香港部分提到，香港重大人權問題分別是警察粗暴對待示威者和拘留人士、任意拘捕、實質干預和平集會及自由結社，以及限制政治參與。港府發言人回應報告時重申，外國政府不應以任何形式干預香港特區的內部事務。

據官方香港電台報導，該報告指出，去年6月至年底，香港因為修訂逃犯條例觸發連串示威，警方被指在一些場合過度使用武力，例如831事件，警方衝到地鐵站採取拘捕行動時毆打部分人士。報告亦提到新屋嶺扣留中心，引述示威者和其他人的指控，拘留人士受到警員虐待和性侵犯；亦有批評指警員執勤時經常沒有展示身分證明文件，一旦涉及濫權行為，難以確認身份。報告指特區政府採取行動檢控和懲處侵犯人權的人員，但拒絕應外界要求，成立獨立調查委員會調查示威期間的警暴問題。

報告又提到去年區議會選舉，雖然特區政府拒絕一名反對派人士參加，民主派候選人在18個區議會中取得17個控制權，選舉被廣泛視為公平、公正。報告指出，香港本地和國際觀察人士繼續關注北京中央政府對香港自治的侵害。

港府發言人凌晨回應表示， 自去年6月至今共有超過1400宗示威、遊行和公眾集會舉行，但不少演變成嚴重暴力事件，例如投擲汽油彈、蓄意破壞及焚燒商舖等，警隊使用相應武力止暴制亂，恢復社會秩序，其間亦有警員遇到嚴重受傷甚或死亡的威脅。有關警察的投訴會按既定機制不偏不倚處理。

發言人指出，自回歸以來，香港特區一直嚴格按照《基本法》的規定實行港人治港、高度自治，充分體現一國兩制得到全面和成功落實。香港特區一直堅決維護言論及和平集會的自由，但任何自由不是絕對，任何港獨的主張公然違反《基本法》，直接損害國家主權、國家安全及領土完整。發言人又說，任何有關政治審查、限制言論自由或剝奪參選權的指控都亳無根據，檢控方面亦不存在任何政治考慮。

香港 人權

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