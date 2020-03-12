前有熊貓外交、現在搞「肺炎外交」！中國出哪些奇招洗白？

摘要 1.肺炎疫情如今蔓延全球，不少批評面向中國當局，打擊到該國「強國」的形象，對此中國政宣部門和外交部皆大力重塑其國際形象，扳回顏面。 2.專家認為，中國外交部近期常向他國伸出援手，釋出善意及表現實力，可能有助於反轉形象；但同時在政治宣傳上過度施力，也可能造成反效果。

武漢肺炎（編按：COVID-19，新型冠狀病毒疾病，通稱武漢肺炎）疫情發展至今蔓延全球，中國當局難辭其咎。

而就在疫情爆發超過3個月後，國家主席習近平10日終於前往武漢，視察當地最前線的防疫人員，被視為中國疫情受到控制的訊號。但是視察過程中，無論是到火神山慰問醫護人員時用螢幕互望，還是探視當地居民時相隔甚遠，都令人懷疑，整個過程，是否也只是一場秀。

根據《紐約時報》（The New York Times），中國政府在第一時間噤聲吹哨者，隱瞞重要資訊，淡化新冠病毒的威脅和可能的危害，目前已釀成全球數千人死亡。面對蜂擁而至的批評，中國政宣部門和外交部皆大力重塑「中國是全球防疫領導者」的角色，希望藉此扳回顏面。

一邊自我宣傳、一邊奚落他國

習近平是中國自毛澤東以來，最具影響力的領導人，他擴大中國在世界各地的經濟和軍事實力，將打造中國成為「超級大國」是他的優先事項。

現在，面對國際社會以及中國民眾對政府失誤的怒火，共產黨正試圖「洗白」自己的形象。《紐約時報》報導，中國官方媒體不斷稱讚中國防疫是全球榜樣，將這場危機定位為由習近平掌舵，對抗病毒的英勇戰鬥，派數百名記者深入武漢，報導抗疫的感人事蹟，還不忘奚落美國和韓國等其他國家在遏制疫情傳播方面反應遲鈍、效率不佳。

除了在新聞媒體搶佔話語權，中共官員還致力於宣揚愛國主義和犧牲精神，創造卡通吉祥物「江山嬌」和「紅旗漫」激發年輕人的愛國情操。甚至計劃以六種語言出版一本關於此次疫情的書，用它來說明中國威權制度以及習近平強硬領導風格的優秀，該書企圖將習打造成具有「為民情懷」的「大國領袖」。

在網路上，也有一群網紅及意見領袖，使用「#中國方法是唯一事實證明成功的方法」的標籤，告訴全民中國的防疫之好。新華社在推特上發文，向網友詢問中國在抗擊這一流行病的鬥爭中，給人留下印象最深刻的部分，選項包括「自我犧牲的精神」和「中國人的團結」。

為了強調中國防疫成功，中國評論人士在網路上撰文，鼓勵其他國家採用北京的應對措施，包括強硬的封城。「中國人用血和淚寫的作業都擺在你們面前了，不會抄嗎？」一則在微信上瘋傳的貼文如此寫道。

另外，中國也針對國際批評祭出重砲反擊。它驅逐外國記者，抨擊種族主義行為，還暗示病毒源於其他地方。

其中，藉機和美國一較高下的火藥味頗濃。《Quartz》指出，上海的《新民晚報》就刊出評論，批評美國沒有能力控制疫情：「美國應該比中國發達，是世界上所謂的超級強國，但顯然中國有更好的醫療和防疫能力。」根據《紐約時報》，加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego） 21世紀中國研究中心（21st Century China Center）主任謝淑麗（Susan L. Shirk）在電子郵件中寫道：「目前中國國內的宣傳是敵視美國，強調中國體制的優越性和習近平的智慧。」

外交部門捐物資釋善意

中國政宣部門致力修復國際形象，外交部也沒閒著。《路透》報導指出，近期中國疫情逐漸趨緩，便積極要與其他病例激增的國家分享專業知識和設備，以提升其作為大國的器度。

中國外交部長王毅還說，疫情爆發顯示「一帶一路」的重要性，可以將全球醫療資源串連起來。中國與全球化中心主任王輝耀告訴《路透》：「中國試圖再次用類似『熊貓外交』的策略，向世界釋出善意。」

中國也確實付諸行動，向伊朗派出了一個醫療小組，捐出25萬個口罩和5000個篩檢試劑；上海市則送了50萬個口罩給韓國重點疫區大邱市。

澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）研究員卡珊姆（Natasha Kassam）接受《路透》訪問表示，其他國家也深受疫情所擾，給了中國大好機會，藉此展現它的仁慈與實力，中國主動幫助其他國家，確實有助於宣傳。華盛頓布魯金斯學會（Brookings Institution）中國戰略研究主任多西（Rush Doshi）也向《紐約時報》表示，中國透過捐贈防疫用品給其他疫區，是有可能加速他們改寫形象的進程。

為什麼想「洗白」？

中國積極「洗白」，首先當然是希望繼續維持其「強國」的形象，再者也是希望可以挽救該國因為病毒帶來的經濟衝擊。

《彭博》（Bloomberg）報導指出，此次疫情讓全球供應鏈受影響，本在中美貿易戰期間，就有許多美國企業將生產線移出中國，川普政府經濟團隊成員納瓦羅（Peter Navarro）表示，這波疫情顯示應該要把更多供應鏈移回美國。加上，這場危機還損害了中國「一帶一路」貿易和基礎設施的計劃，還因為疫情，與好不容易打好關係的義大利再度有嫌隙。

事實上，近期中國官員也積極博取外國公司的青睞，其駐歐洲大使與北京歐洲商會舉行了網路研討會。回到北京，商務部副部長王守文與歐洲商會舉行了罕見的電話會議，也計劃與美國商會進行同樣的電話會議。

根據《彭博》，中國首富馬雲也擔心，如果疫情處理不當，會讓中國在全球經濟體系中的角色遭到誤會，因此習近平需要說服世界，中國仍是個安全的經商之地。

阿里巴巴集團創辦人馬雲。 路透

過度宣傳恐成「推卸責任」

中國宣傳機器和外交的種種操作，對習近平和中共當局來說，是一次賭博。

美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）資深研究員暨亞洲研究主任易明（Elizabeth C. Economy）告訴《紐約時報》，隨著病毒在全球傳播，現在急於重塑習近平的形象，更像是推卸責任，可能會產生中國政治系統擔不起責任的觀感，引來國際社會更多批評；過多的美化和宣傳，也可能引發世人對中國秘密管理危機的擔憂。

香港大學「中國傳媒研究計畫」（China Media Project）負責人班志遠（David Bandurski）認為，中共不知如何應對不斷湧現的批評，而陷入危機。他對《紐約時報》說：「他們（中國）真的不知該怎麼應對這種大規模且長期的危機事件，宣傳中有很多前後矛盾的地方。過度控制公眾輿論，只會讓治理問題更明顯。」

北京獨立政治分析人士吳強則認為，習近平很可能難以重獲信任，「我相信這場危機對習近平的形象造成了致命打擊，未來的很長一段時間，民眾和國際間會對他產生持續的懷疑，這種懷疑是不可挽回的。」

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