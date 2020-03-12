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漳州台商捐物資 助湖北宜昌戰疫

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
3月11日上午，漳州台商捐贈的物資，從漳州台商投資區出發，送往湖北省宜昌市。圖為台商台企代表參加發車儀式現場合影。 中新社
3月11日上午，漳州台商捐贈的物資，從漳州台商投資區出發，送往湖北省宜昌市。圖為台商台企代表參加發車儀式現場合影。 中新社

「面對疫情，在漳州的台商台胞心繫湖北。」福建省漳州市台商投資企業協會會長林伯彥11日受訪時說，「兩岸血脈親情從未割捨，攜手抗疫台胞從未缺席」。

中新社報導，11日上午，貼上「兩岸親情、台胞有愛，湖北加油、中國加油」字樣的兩大卡車捐贈物資，從漳州台商投資區出發，送往湖北省宜昌市，支持新冠肺炎疫情防控。

「取之於社會，也要回饋於社會。」林伯彥稱，漳州市台商投資企業協會3月2日向會員企業及台胞發出向福建對口支援的湖北宜昌定向捐贈倡議以來，得到台商台企積極響應，大家主動捐款捐物。

圖為漳州市台協會會長林伯彥。 中新社
圖為漳州市台協會會長林伯彥。 中新社
漳州是台商投資的密集區之一。此次募集的物資包含KN95口罩3000個，杏鮑菇、白米15噸，以及其他物資3365箱，捐贈金額共計36萬餘元（人民幣，下同），將定向捐贈給宜昌抗疫一線醫護人員、環衛工人、警察以及福利院、養老機構等。

當地台企延菌菇業有限公司捐贈10噸杏鮑菇。該公司業務經理黃立青說，能為共同抗疫做出一點貢獻，感到很幸運。

台企精益珍食品（漳州）有限公司捐贈了500件沙琪瑪。該公司總經理、台商江和興表示，捐贈物資，是向宜昌抗疫一線的工作人員表達支持與關愛。「祝願疫情早日結束，經濟社會恢復如常」。

報導稱，自新冠肺炎疫情發生以來，天福集團、信華食品、東興水產等30多家在漳州的台企已先後向湖北武漢、宜昌等地捐款捐物。

漳州市台港澳辦相關負責人透露，截至目前，漳州台胞台企捐款累計184.38萬元，捐贈各類口罩11.8萬個、護目鏡3000個以及價值200多萬元的各類物資。

台商 疫情 新冠肺炎

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