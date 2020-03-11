「發哨人」專訪遭下架！大陸再掀言論自由攻防戰

「發哨子的人」指的是武漢市中心醫院急診科主任艾芬。早在12月30日，她就收到了一份不明原因肺炎患者的病毒檢測報告，提示病人體內檢測到了類似SARS的冠狀病毒。當她的大學同學問起此事時，艾芬將這份報告拍照發送給了這位醫生同行。這份報告此後在醫生圈內廣為流傳，導致包括同為武漢市中心醫院醫生的李文亮等8人遭到警方訓誡，艾芬也被醫院紀委約談，遭指責「作為專業人士在造謠」。

這篇自述體的文章中提到了艾芬後悔「當初被約談後沒有繼續吹響哨聲，特別是對於過世的同事，『早知道有今天，我管他批評不批評，老子到處說，是不是？』」她還特意強調，她不是「吹哨子的人」，而是「發哨子的人」。

病毒傳播幾個月 文章傳播幾小時

就在此文發表的同一天，中共總書記、中國國家主席習近平自疫情爆發兩個月以來首次到訪武漢。「發哨子的人」一文也在傳播了幾個小時後遭到全網刪除。目前，武漢的疫情雖然得到了基本遏止，但是每天仍有一定數量的新增確診病例以及疑似病例；與之相似，遭宣傳部門、網管部門全網刪除的文章，也依然在充滿創造力的中國網友手中繼續流傳。

在新浪微博、微信等社交平台上，網友們嘗試將全文轉化為漢語拼音，或者故意將文中可能較為敏感的字眼替換成其他詞匯、甚至表情符號，然後再轉化為圖片格式或者PDF文件格式進行傳播。網友們相信，用這種方法能夠躲過軟件算法的自動識別。更有甚者，有網友將洋洋數千字的文章轉譯成摩斯密碼。

不過，中國的社交網站平台並不僅僅只有軟件算法的自動審查。躲過了算法的「敏感內容」，如果遇到了人工審查，依然很有可能被刪文。據信，新浪微博、騰訊微信、知乎等中國社交網路都雇傭了大量的內容審核人員，他們在軟件算法的協助下，查找、屏蔽各類「敏感內容」。

審查機構忙於刪文

新冠疫情自一月中旬全面爆發以來，中國的宣傳審查機構一直在忙於刪除媒體以及社交網絡上的「敏感內容」。疫情初期，許多有關武漢市內醫療機構瀕臨崩潰的消息被屏蔽，但是紅十字會分配防疫物資不力、導致當地醫院急缺防護設備的醜聞也在央視直播節目中被曝光，針對武漢、湖北地方官員的批評也沒有遭到刪除。

而在李文亮醫生去世後，互聯網上出現了大量呼籲言論自由的聲音，許多貼文雖然被刪除，但是也有相當多的貼文得以保留，中國官方也在李文亮事件中做出了妥協姿態，對其進行表彰；不過，國家監察委派出的李文亮事件調查組，至今沒有披露任何消息。

而在疫情中後期，《財新》、《中國青年報》、《人物》等官方色彩略淡的中國媒體，開始追溯當局在12月底、1月初的瞞報及輕視行為，這些文章也經常在流傳一段時間後遭到刪除。甚至官媒新華社刊發的一篇題為「讓人講真話，天塌不下來」評論，也在事後遭到刪文。

為李文亮難過

在《人物》的自述文章中，艾芬醫生也提到了此前並不熟悉的同院醫生李文亮。艾芬表示，「說李文亮要搶救，我一聽這個消息大吃一驚，李文亮這個事整個過程我不了解，但是他的病情跟他受訓斥之後心情不好有沒有關係？這我要打個問號，因為受訓的感覺我感同身受。後來，事情發展到這一步，證明李文亮是對的時候，他的心情我非常能理解，可能跟我的心情一樣，不是激動、高興，而是後悔，後悔當初就應該繼續大聲疾呼。」

艾芬還透露，「2月21號早上領導和我談話，其實我想問幾個問題，比如有沒有覺得那天批評我批評錯了？我希望能夠給我一個道歉。但是我不敢問。沒有人在任何場合跟我說表示抱歉這句話。但我依然覺得，這次的事情更加說明了每個人還是要堅持自己獨立的思想，因為要有人站出來說真話，必須要有人，這個世界必須要有不同的聲音，是吧？」

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