行會成員向美反映：人權法讓香港更分化

4名行政會議成員、3名民主派立法會議員上周訪美，應邀出席World Affairs Council主辦的「美港對話」，為《香港人權與民主法案》通過後首次有政界人士訪美。行會召集人陳智思表示，此行向美國反映推出法案會令香港更分化。

明報報導，行會成員葉劉淑儀、廖長江稱，美國啟動制裁門檻甚高。香港眾志秘書長黃之鋒昨亦稱，在環球政經環境影響下，對美方短期內啟動制裁機制香港官員未感樂觀，但認為可推動收集香港警政問題的情報系統，令美方所得資訊更完善。

據報導，四名行會成員陳智思、葉劉淑儀、廖長江及張國鈞昨匯報訪美行程，眾人此行與美國副助理國務卿費德瑋（Johnathan Fritz）、美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）等人見面。

陳智思稱此行討論港美關係、經貿、文化交流及教育等議題，美方官員其間解釋《法案》是欲保障香港，他則反映推出法案正值香港最多爭議的時間，只會製造更多矛盾，甚至令香港商界憂慮會牽涉其中。

至於外間十分關注，美國通過了法案後，何時會對香港官員實施制裁，陳智思表示，有關制裁的議題不在議程中，會上只花了約十多分鐘提及，主要是解釋法案背後的理念，沒有提及過制裁名單、或要求制裁的內容。

葉劉淑儀強調，法案中關於制裁的門檻很高，不認為香港會被制裁。過去和美方官員交流時，對方曾指出，法案的條文中列明，如果是出現非法移交、禁錮、或者酷刑才會實施制裁料香港不會發生。廖長江也稱，制裁涉及美國不同部門，亦要走法律程序。

此外，香港眾志、香港大專學界國際事務代表團、民間集會團隊及多個團體連署，向美國國務卿龐培歐發表公開信，稱法案將首度就香港自治狀發表年度認證，建議將「全面民主化」列入條件，並倡議啟動制裁程序。各團隊未來將分別收集區議員、市民連署，並舉辦網上集會，冀藉此呼籲美國啟動制裁。