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新冠肺炎疫情趨緩 港府逐漸恢復公共服務

中央社 / 香港11日電
香港民眾出門戴口罩已成習慣。 中通社
香港民眾出門戴口罩已成習慣。 中通社

隨著新冠肺炎疫情漸趨緩和，港府提供的一些體育和文化服務今天恢復正常，而坊間的恐慌情緒也有減緩跡象，市面上人流趨增。

政府康樂及文化事務署提供的各種體育和文化設施因疫情關閉一段時間後，今天部分重開，體育設施包括羽毛球場、壁球場和桌球室等。

但部分運動設施比如籃球場、排球場和游泳池等仍然關閉。

在文化設施方面，各區的圖書館、藝術館和電影資料館等今天起也部分開放，但會控制入場人數，並有防疫措施。

香港月前備受疫症衝擊時，政府一切運作基本停頓，只提供緊急服務，大部分公務員被要求留家工作。期間，一些民企也跟隨政府的做法，讓員工在家工作。

但本月2日起，全體公務員恢復上班，至今運作正常，並未出現疫症在公務員之間散播的個案。連同民營企業也逐漸回復正常，目前搭乘港鐵的人流明顯增多。

港府已確定本地中小學和幼稚園20日恢復上學。在此之前，高中生的文憑考試將提前於本月底舉行，港府已對此作好防疫準備，包括為考生準備大量口罩和消毒液等。

不過，市民還是對疫症相當警惕，基本上都戴上口罩。

踏入3月，本地疫情有趨緩跡象，以昨天為例，新增的5宗病例中，大都不是本地感染個案，而是由外地傳入。

為此，港府近日繼續防止病疫在本地散播之餘，明顯同時把控疫重點放在外地輸入上；港府已先後向日本、韓國、義大利、德國和法國部分地區發出紅色旅遊警示 ，規定這些地區入境的人需要隔離14天。

此外，所有經機場入境的旅客都要填寫健康申報表。

新冠肺炎 香港

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