萬達電影重啟發債 規模不超過87億元

萬達電影股份有限公司今（10）日拍板，擬發行不超過人民幣20億元（約新台幣87億元）的債務類融資工具，用於拓展公司融資渠道，優化公司債務結構，降低融資成本。

澎湃新聞報導，萬達電影股份有限公司今召開董事會議通過「關於公司2020年度發行債務類融資工具的議案」，為進一步拓展公司融資渠道，優化公司債務結構，降低融資成本，公司擬發行債務類融資工具。申請發行額度不超過人民幣20億元的債務類融資工具。

有關債務類融資工具包括但不限於北京金融資產交易所債權融資計劃、非金融企業債務融資工具、資產證券化產品及公司債券等在內的人民幣債務類融資工具。

萬達電影稱，預計發行的募集資金將用於滿足公司生產經營需要，償還公司債務，補充流動資金和項目投資等法律法規允許的用途。

此外，萬達電影為滿足公司業務發展資金需要，2020年度為部分全資和控股子公司提供總額度不超過人民幣20億元的連帶責任擔保，被擔保人包括公司部分全資影城子公司以及。工商資料顯示，萬達電影持有萬達影視95.77%的股份。