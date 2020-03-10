快訊

檢警一家親？檢察官指揮督導權「被架空」的危機

「北霸主的殞落」八仙樂園停業5年後空拍照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫外交 陸與太平洋島國開視訊會議

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
大陸外交部發言人耿爽。圖/取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人耿爽。圖/取自大陸外交部網站

大陸外交部發言人耿爽今日發布一則消息表示，「中國－太平洋島國」衛生專家視訊會議在今日舉行，包含去年與我斷交的吉里巴斯與索羅門群島等國的十個太平洋島國政府的官員與衛生專家均參加視訊會議。

耿爽發布消息指出，大陸外交部與大陸國家衛健委的官員，以及陸方的衛生專家正在與科克群島、斐濟、吉里巴斯、密克羅尼西亞聯邦、紐埃、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、索羅門群島、東加和瓦努阿圖等十個太平洋島國政府的官員和衛生專家舉行視訊會議，分享抗疫資訊，交流防控經驗。

耿爽指出，新冠肺炎疫情發生後，陸方本著公開透明和高度負責的態度，及時向包括太平洋島國在內的有關國家和地區通報資訊，回應各方關切，加強同國際社會的疫情防控合作，共同維護地區和全球的公共衛生安全。

耿爽指出，島國政府和人民也對大陸政府和人民的抗疫鬥爭給予了聲援與支持，並提供了一定的幫助，大陸對此表示感謝。當前疫情在全球多點爆發，並擴散蔓延，加強國際防控的重要性進一步凸顯，陸方高度重視太平洋島國在疫情防控方面面臨的挑戰，願繼續根據島國的需要，提供力所能及的説明，共同打贏這場疫情防控阻擊戰，推動構建人類命運共同體。

疫情 吉里巴斯

延伸閱讀

中國駐韓國大使館宣布：向韓國出口500萬片口罩

美國務卿不甩世衛狂講「武漢病毒」 陸譴責：做法卑劣

形容中日抗疫互動 耿爽：投我以木桃 報之以瓊瑤

習近平、文在寅熱線 稱中韓抗疫守望相助

相關新聞

中國當局喊查虎頭蛇尾 李文亮之死恐成百年懸案

外媒報導，中國當局先前大張旗鼓組團赴武漢調查「吹哨者」李文亮醫師死因，迄今一個多月毫無動靜，海外人權團體質疑官方喊查只是...

防疫外交 陸與太平洋島國開視訊會議

大陸外交部發言人耿爽今日發布一則消息表示，「中國－太平洋島國」衛生專家視訊會議在今日舉行，包含去年與我斷交的吉里巴斯與索...

加拿大議員對黎智英被捕表關切 陸批干預香港司法獨立

壹傳媒創辦人黎智英等三人上月底遭到港警拘捕，加拿大國會加中關係委員會日前提出動議，對黎智英等人被捕表達嚴重關切。大陸外交...

失業、缺奶粉…滯鄂300人「特急」待援周先生夫妻遭解雇

港府上周派包機到湖北武漢接回滯留當地的400多名港人，但至今仍有數千名港人滯留湖北，不少人已因離崗多天而失業，還有一家人回湖北探親被困40多天。工聯會表示，現時尚有99宗「特急個案」未被處理，涉及約300人，希望港府可以盡快安排包機接港人回家；政黨也促港府提供第二批包機時間表，但據悉，港府再派專機機會極微。

港警將舉行反恐演練 認為反送中運動「暴力」升級

香港警方9日指出，港警將與港府不同部門進行大型反恐演練。港警直指，去年反送中運動後，引發的暴力不斷升級，示威者的武器包含...

福建泉州旅館倒塌已釀18人死 省委書記要求究責

福建泉州欣佳酒店7日晚間發生倒塌事故，據人民網報導，截至今日上午6時50分，現場已搜救59人，死亡18人，另有12人被困...

《冇照跳》：香港回歸這些年 我舞故我在

《冇照跳》是2017年完成的作品，當時適逢九七回歸20週年，黃炳培導演訪問了三位藝術家，分別是伍宇烈、梅卓燕與邢亮，藉由舞者之眼透視香港回歸後的變化，以及舞蹈之於人的關係。

疫情何時趨緩？專家：等7成人染病具抗體

袁國勇表示，新冠病毒已在全球擴散，多個國家愈來愈無法完全截斷病毒的傳播鏈，即使採用圍堵策略，病毒也不可能完全消失。他估計，目前只有0.1%的人對病毒有免疫，預料每年會增加5%，直至七成人有抗體，病例數目才會變得很少。

快活不下去…小巴生意跌6成 求港府救命

香港運輸業受到肺炎疫情嚴重衝擊，小巴業界昨天發起抗議行動，24輛小巴由小西灣慢駛至政府總部，要求政府提供免費入油3個月的補助，並向全職司機發放1萬崗元津貼。工會表示，疫情影響下，前線司機營業額大跌六成，快活不下去，「連命都被佢埋」。

泉州欣佳酒店倒塌 母子活埋瓦礫堆逾52小時命大獲救

福建泉州鯉城區南環路欣佳酒店在上周六（7日）晚突然倒塌，事發前酒店被用作新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）醫學觀察點，集中隔離觀察從省外進入人士。救援人員周一（9日）晚從瓦礫中救出一名女子及其10歲兒子，二人被困逾52小時，目前情況穩定，惟身體相當虛弱要送院治理。

談「台北法案」 陸專家：部分內容是民進黨政策主張

大陸中國社會科學院台灣研究所台美關係研究室主任汪曙申今日在大陸官媒人民日報海外版上撰文，指出美國會剛通過的「台北法案」，...

東北再爆A肝 陸：尚處「散發」狀態

新冠肺炎疫情還未終結，大陸網路近日流傳一間企業發出的通知，稱東北一帶的遼寧大連和丹東因民眾食用海鮮產品，導致Ａ型肝炎（大...

熱門新聞

疑似任志強發文：習近平是堅持當皇帝的小丑

中國經濟壓力大 專家呼籲武漢解封

陸22省市砸重金 力拚新基建

蘋果手機2月在陸慘摔 從月銷百萬支跌破50萬支

談「台北法案」 陸專家：部分內容是民進黨政策主張

失業、缺奶粉…滯鄂300人「特急」待援周先生夫妻遭解雇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。