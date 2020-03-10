防疫外交 陸與太平洋島國開視訊會議

大陸外交部發言人耿爽今日發布一則消息表示，「中國－太平洋島國」衛生專家視訊會議在今日舉行，包含去年與我斷交的吉里巴斯與索羅門群島等國的十個太平洋島國政府的官員與衛生專家均參加視訊會議。

耿爽發布消息指出，大陸外交部與大陸國家衛健委的官員，以及陸方的衛生專家正在與科克群島、斐濟、吉里巴斯、密克羅尼西亞聯邦、紐埃、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、索羅門群島、東加和瓦努阿圖等十個太平洋島國政府的官員和衛生專家舉行視訊會議，分享抗疫資訊，交流防控經驗。

耿爽指出，新冠肺炎疫情發生後，陸方本著公開透明和高度負責的態度，及時向包括太平洋島國在內的有關國家和地區通報資訊，回應各方關切，加強同國際社會的疫情防控合作，共同維護地區和全球的公共衛生安全。

耿爽指出，島國政府和人民也對大陸政府和人民的抗疫鬥爭給予了聲援與支持，並提供了一定的幫助，大陸對此表示感謝。當前疫情在全球多點爆發，並擴散蔓延，加強國際防控的重要性進一步凸顯，陸方高度重視太平洋島國在疫情防控方面面臨的挑戰，願繼續根據島國的需要，提供力所能及的説明，共同打贏這場疫情防控阻擊戰，推動構建人類命運共同體。